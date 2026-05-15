I dok su dokazi bili svuda po podu, Džeki je imao samo jednu strategiju odbrane — da zatvori oči i pretvara se da spava.

Uništene papuče i "nestali" drugi par

Na viralnom snimku vidi se kako vlasnik pokazuje potpuno izgrizen par Kroks papuča, dok drugoj papuči nema ni traga.

Glavni osumnjičeni odmah je postao Džeki.

Međutim, umesto da pogleda vlasnika ili pokaže interesovanje za "istragu", pas tvrdoglavo leži zatvorenih očiju, kao da pokušava da nestane iz cele situacije.

Ipak, u jednom trenutku nije mogao da odoli — pa je krišom provirio ispod kapaka da proveri da li je opasnost prošla.

Upravo taj trenutak nasmejao je milione ljudi širom interneta.

Internet ne prestaje da komentariše

Video je eksplodirao na društvenim mrežama i prikupio više od 11 miliona pregleda.

Komentari korisnika dodatno su nasmejali publiku:

„Džeki trenutno ne može da daje izjavu“

„Neće progovoriti bez advokata“

„Misli da je nevidljiv kad zatvori oči“

Mnogi vlasnici pasa priznali su da su njihove životinje imale potpuno istu taktiku kada budu uhvaćene u nestašluku.

Da li psi zaista osećaju krivicu?

Iako Džekijev izraz lica izgleda kao pravo kajanje, stručnjaci tvrde da psi verovatno ne osećaju krivicu na isti način kao ljudi.

Prema istraživanjima koje prenosi Scientific American, poznati „pogled krivice“ kod pasa zapravo je reakcija na ponašanje vlasnika.

Psi veoma dobro prepoznaju ton glasa, izraz lica i govor tela ljudi, pa često spuštaju glavu, izbegavaju pogled ili deluju nervozno kada primete da je vlasnik ljut.

Drugim rečima, pas ne razume nužno da je žvakanje papuča bilo pogrešno — već reaguje na činjenicu da oseća napetost kod čoveka.

Džeki ipak osvojio internet

Bez obzira na naučna objašnjenja, internet je jednoglasno odlučio da je Džeki „kriv, ali presladak“.

Njegovo dramatično pretvaranje da spava mnogi su proglasili jednom od najsmešnijih psećih reakcija viđenih ove godine.