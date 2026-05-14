Izraz lica ovog psa dok ga vlasnik ispituje o papučama postao je internet hit.

Suočen sa dokazima – jednom uništenom papučom i drugom koja je nestala bez traga – Džeki se pretvara da spava, uporno izbegavajući da pogleda vlasnika. Njegova taktika ignorisanja problema i nade da će on nestati, iako neefikasna, nasmejala je milione.

Džekijev urnebesni čin, tokom kojeg ipak nije mogao da odoli da ne zaviri ispod kapaka, izazvao je lavinu duhovitih komentara i podrške na društvenim mrežama. „Džeki trenutno nije u mogućnosti da da izjavu“, napisao je jedan korisnik u komentarima videa, koji je dobio 11 miliona pregleda.

„Neće ništa reći dok ne stigne advokat“, dodao je drugi. Treći se našalio: „Prilično sam siguran da misli da je nevidljiv kada zatvori oči.“

Uprkos Džekijevoj dramatičnoj reakciji, da li se on zaista oseća krivim? Prema članku objavljenom u časopisu Scientific American, verovatno ne. Bihejvioristi objašnjavaju da, bez obzira koliko ubedljivo deluju, psi verovatno ne doživljavaju krivicu na isti način kao ljudi, izveštava ParadePets.

Istraživanja pokazuju da je klasični „izraz krivice“ – skretanje pogleda, spuštanje glave i ušiju ili nervozno držanje – najčešće naučena reakcija na ton glasa ili govor tela vlasnika, a ne znak istinskog kajanja. Drugim rečima, pas reaguje na činjenicu da je vlasnik uznemiren, a ne nužno na razumevanje da je uništavanje cipela pogrešno, piše Paradepets.



