Kako su rekli zvaničnici, ovaj potez može da otvori put da jedna od najuticajnijih verskih ličnosti u Rusiji, sa značajnim političkim uticajem, bude dodata na crnu listu bloka u okviru „mini“ paketa sankcija usmerenih na desetak pojedinaca i nekoliko ruskih trasportnih brodova, koje bi ambasadori EU trebalo da razmotre ove nedelje.

EU je prvi put pokušala da stavi Kirila na listu sankcionisanih 2022. godine, optužujući ga da podržava "invaziju na Ukrajinu i širi revizionističku propagandu", ali Orbanova vlda je blokirala taj potez nazivajući ga pitanjem koje zadire u sferu verskih sloboda.

Zvanični Brisel se nada da će Orbanov naslednik Peter Mađar dozvoliti da se ruski patrijarh stavi na listu sankcija, imajući u vidu da novi mađarski premijer želi da se distancira od Orbanove prakse čestog korišćenja prava veta.