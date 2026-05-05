Mačka može imati zdravstvene probleme koji na prvi pogled deluju bezazleno, ali dugoročno mogu ostaviti ozbiljne posledice. Jedan od takvih često zanemarenih poremećaja je hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak, koji se kod mačaka retko prepoznaje na vreme.

Posebno su ugrožene starije mačke, kod kojih se ovaj problem javlja znatno češće. Ipak, mnogi vlasnici nisu svesni rizika niti potrebe za redovnim kontrolama, pa bolest često ostaje neotkrivena sve dok ne uznapreduje.

Visok krvni pritisak se često naziva „tihim ubicom“ jer u početnim fazama gotovo da nema vidljivih simptoma. Zbog toga može dugo da se razvija neprimećeno i da dovede do ozbiljnih oštećenja organizma. Upravo nedostatak rutinskih pregleda dodatno povećava rizik od kasne dijagnoze.

Prvi znaci najčešće se javljaju kroz promene u ponašanju. Mačka može postati dezorijentisana, usporena ili neuobičajeno pospana. U nekim slučajevima dolazi i do problema sa koordinacijom, što ukazuje na uticaj povišenog pritiska na nervni sistem.

Pored toga, hipertenzija može oštetiti i druge organe, naročito oči i bubrege. Vlasnici mogu primetiti da mačka pije više vode nego ranije, češće mokri, gubi apetit ili telesnu težinu. Iako ovi simptomi nisu specifični samo za ovaj problem, oni su jasan signal da je potreban pregled.

Dijagnoza se postavlja kod veterinara, gde se krvni pritisak meri na način sličan onom kod ljudi, ali prilagođen životinji. U većini slučajeva neophodna je terapija lekovima, jer promena ishrane sama po sebi nije dovoljna.

Dobra vest je da pravovremeno otkrivanje i lečenje mogu značajno produžiti i poboljšati život mačke. Zato su redovni preventivni pregledi, posebno kod starijih ljubimaca, ključni za očuvanje njihovog zdravlja.