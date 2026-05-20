Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu povodom dolaska Časnog pojasa Presvete Bogorodice i čestica Časnog krsta u Beograd, poručivši da ovaj događaj za Srbiju predstavlja „veliku čast i veliku nadu“.

Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta stigla je u prestonicu Srbije uoči Spasovdana, gradske slave Beograda, a očekuje se da će hiljade vernika narednih dana doći da se pokloni svetinji koja veoma retko napušta Svetu Goru.

„Časni pojas stigao je u Bogorodičin grad, grad despota Stefana. Pojas Presvete Bogorodice, koji je van granica Svete Gore boravio samo u Rusiji, Kipru i Grčkoj, danas je u Srbiji, što za naš narod predstavlja veliku čast, ali i veliku nadu“, napisao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da će ovogodišnji Spasovdan biti poseban upravo zato što će Časni pojas predvoditi litiju ulicama Beograda.

Vučić zahvalio Vatopedu i monasima sa Svete Gore

Vučić je u objavi izrazio zahvalnost manastiru Vatoped, monasima sa Svete Gore i patrijarhu srpskom Porfiriju što su omogućili dolazak velike svetinje u Srbiju.

„Ovaj Spasovdan biće poseban, jer će na čelu litije biti upravo Časni pojas Presvete Bogorodice. Hvala manastiru Vatoped, našim monasima sa Svete Gore i Njegovoj Svetosti što su omogućili ovu veliku radost srpskom pravoslavnom narodu“, naveo je predsednik Srbije.

Na kraju obraćanja Vučić je poručio:

„Veseli se, srpski pravoslavni svete. Živela Srbija!“

Njegova objava izazvala je veliku pažnju i brojne reakcije građana na društvenim mrežama, dok vernici u velikom broju dolaze u hramove kako bi prisustvovali dočeku svetinje.

Beograd očekuje hiljade vernika

Dolazak Pojasa Presvete Bogorodice smatra se jednim od najvažnijih duhovnih događaja u Srbiji poslednjih godina.

Crkveni izvori navode da se ova svetinja vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i da veoma retko napušta manastirske zidine, zbog čega njen dolazak u Srbiju ima poseban značaj za pravoslavne vernike.

Tokom Spasovdanske litije Časni pojas nosiće se ulicama Beograda, dok se očekuje prisustvo velikog broja građana iz Srbije i regiona.

Za mnoge vernike dolazak ove svetinje predstavlja simbol nade, zaštite i duhovne snage u vremenu velikih izazova.