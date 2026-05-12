Vrane su neverovatna stvorenja imaju jedinstvenu sposobnost da savršeno pamte ljudska lica.

Ako ih uznemirite, zapamtiće vas i upozoriće celo svoje jato da se drže podalje od vas.

Ali ako ste ljubazni, mogu biti neverovatno velikodušne.

Između 2013. i 2015. godine, osmogodišnja devojčica po imenu Gabi Man u Sijetlu je stalno hranila svoje lokalne vrane, a zauzvrat, ptice su joj donosile svakodnevne poklone, uključujući sjajna dugmad, bisere i delove minđuša.

Vrane su veoma emotivne i neverovatno pametne. Ako vrana ugine, jato će se okupiti i glasno tugovati. Da bi dobile hranu, neke vrane su čak shvatile kako da koriste semafore; bacaju tvrde orahe na put, dozvoljavaju automobilima u pokretu da razbiju ljuske i pokupe hranu kada se upali crveno svetlo.

Takođe imaju specijalizovanu „žlezdu za doterivanje“ blizu repa koja stvara prirodno ulje, koje mažu po perju kako bi ih učinile potpuno vodootpornim i briljantno sjajnim.

Mnogi ljudi smatraju vrane smetnjom, ali one su zapravo vrhunski čistači prirode. Jedući mrtve životinje i ostatke hrane, sprečavaju širenje masovnih smrtonosnih bolesti. Nažalost, ove neverovatne ptice, koje mogu živeti i do 20 godina, polako izumiru zbog jake buke u saobraćaju koja im izaziva ekstremni stres. Buka takođe otežava komunikaciju vranama, pa im je veoma teško da žive u urbanim sredinama.