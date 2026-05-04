Neke procene navode da u Istanbulu ima nekoliko stotina hiljada mačaka, druge da ih ima više od milion.

Ima ih svuda: mogu se videti kako se sunčaju na trotoarima, sklupčane su u knjižarama, na krovovima, u šetnji kroz pijace.

Sa toliko mačaka koje slobodno lutaju, nije čudo što ljudi kažu da mačke vladaju Istanbulom.

Čini se da ceo grad brine o njima, tretirajući ih više kao komšijske mačke nego kao lutalice. Svi su slabi prema njima— od prodavaca do vlasnika pekara. Činije sa vodom i hranom nalaze se duž trotoara i uvučene u uličice širom grada.

U nekim delovima postoje čak i saobraćajni znakovi „Prelaz za mačke“. Videćete ih kako leže na tendama radnji ili se smeste pored vas u restoranu. Ako se neka mačka razboli, neko iz zajednice će je odvesti kod veterinara. Mnogi ljudi imaju kućne mačke, ali i dalje brinu o ovim „spoljnim“ mačkama.

Većina mačaka izgleda zdravo i negovano. Mnoge su čak i vakcinisane.

Mačke su, imače, vekovima cenjene u turskoj kulturi — često kao simboli sreće i zaštite.

Mnogi kafići i prodavnice puni su dekoracija sa motivima mačaka — stikeri, magneti, nakit, pa čak i plišani jastuci u obliku mačaka.

Ove mačke Istanbula inspirisale su i knjige i filmove. Dokumentarac Kedi iz 2016. prati živote nekoliko uličnih mačaka i ljudi koji brinu o njima Snimila ga je turska rediteljka Džejde Torun koja slavi ulične mačke Istanbula doodeljujući im različita imena i karakteristike itd. („Kedi“ je turski naziv za mačku.).



Šetajući kroz Istanbul turisti sreću ove šarmantne ljubimice grada. Bilo piju čaj u kafiću ili šetaju istorijskim ulicama, njihovo prisustvo dodatno obogaćuje jedinstveno iskustvo grada, piše travelsafoot.