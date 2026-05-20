Najvažnije:

Tramp kaže da će se rat u Iranu završiti „vrlo brzo“: Donald Tramp kaže da će se rat u Iranu završiti „vrlo brzo“, ponavljajući slične tvrdnje koje je iznosio tokom celog sukoba. Trampovi najnoviji komentari dolaze nakon što je insistirao da Iran „moli“ da postigne dogovor i otkrio da je samo sat vremena udaljen od naređivanja novih udara na Iran u ponedeljak. Tramp je otkazao napade na zahtev svojih saveznika u Zalivu, kako bi se nastavili „ozbiljni pregovori“. Međutim, zapretio je „potpunim napadom“ ako Teheran ne postigne dogovor. Iranski ministar spoljnih poslova odgovorio je upozorenjem da će povratak ratu „doneti mnogo više iznenađenja“.

Šef američke vojske ispitan zbog smrtonosnog udara na školu: Komandant zadužen za američke vojne operacije u Iranu suočio se danas sa pitanjima u Kongresu, uključujući i o napadu na školu Minab - u kojem je početkom rata ubijeno više od 150 ljudi, od kojih su mnogi deca. Admiral Bred Kuper insistirao je da iranski narod nije neprijatelj SAD i da američke snage ne ciljaju civile. Ovo dolazi nakon što je urednik za međunarodna pitanja Dominik Vaghorn izvestio Skaj njuz sa mesta navodnog američkog raketnog udara. Američki dopisnik Mark Stoun takođe je razgovarao sa admiralom Kuperom kako bi ga pitao o smrtnim slučajevima u školi, ali mu je jednostavno rečeno da je istraga u toku.

Vens upozorava Iran na „opciju B“: DŽ. D. Vens, Trampov potpredsednik, održao je brifing za medije u Beloj kući. Rekao je da Iran želi sporazum, ali je upozorio da postoji „opcija B“ ponovnog pokretanja vojne akcije.

Iran daje SAD svoju opciju: Iranska vojska je rekla SAD da nemaju drugu mogućnost osim da poštuju prava Irana, s obzirom na kontrolu nad Ormuskim moreuzom, gde je brodarstvo i dalje blokirano.

Najmanje 19 poginulih u izraelskim vazdušnim napadima u Libanu: Najmanje 19 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana, prema podacima ministarstva zdravlja te zemlje. Četiri žene i troje dece su među žrtvama, tvrdi ministarstvo, nakon izveštaja o napadima koji su pogodili brojna područja ove nedelje. Izrael još uvek nije komentarisao incidente.

Vens: Opcija A za Iran je da se pregovara, opcija B ponovno pokretanje napada

Postoje dva puta kojim Sjedinjene Američke Države mogu da krenu kada je reč o Iranu, izjavio je sinoć američki potpredsednik Džej Di Vens, ističući da je američki predsednik Donald Tramp zatražio od svog tima da "agresivno pregovara" sa iranskom stranom, što predstavlja prvu opciju.

"Kada je reč o ključnom pitanju, da Iran nema nuklearno oružje, mislim da smo postigli veliki napredak i mislim da Iranci žele da postignu dogovor", rekao je Vens na konferenciji za medije u Beloj kući, javlja Skaj njuz. Prema njegovim rečima, ako je prva opcija pregovaranje, druga je ponovno pokretanje vojnih operacija. "To nije ono što predsednik želi. I mislim da ni Iranci ne žele to. Za tango je potrebno dvoje", rekao je Vens.

Na pitanje da li "lično veruje" da će Vašington i Teheran postići sporazum, on je rekao da ne zna. "Lično verujem u iskren dogovor, ali kako bih mogao znati? Pregovarate sa ljudima i ponekad osećate da napredujete, a ponekad osećate da ne napredujete. Ne mogu sa sigurnošću reći, jer ne znam šta je na umu druge strane", rekao je Vens.

Nebenzja: Napadi na objekte mirnodopske nuklearne energije neprihvatljivi

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je da su napadi na objekte namenjene mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije neprihvatljivi u bilo kojoj zemlji, kao i da su potpuno nedopustivi napadi na objekte koji se nalaze pod garancijama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

"Stav Ruske Federacije po pitanjima nuklearne i fizičke nuklearne bezbednosti principijelan je i dosledan. Napadi na objekte mirnodopske nuklearne energije u bilo kojoj zemlji sveta, posebno na one koji se nalaze pod garancijama IAEA, kategorički su neprihvatljivi. Takvi postupci predstavljaju kršenje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, relevantnih konvencija i normi nuklearne bezbednosti", rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bliskom istoku, prenosi TASS.

Tramp odložio napade

Na molbu trojice lidera zalivskih država, američki predsednik Donald Tramp odložio je novi talas napada na Iran, svega nekoliko časova nakon što je doneo odluku da još jednom raspali po položajima iranske vojske i Revolucionarne garde. Na taj način, vazdušni "blickrig" koji je Amerika pokrenula rame uz rame sa Izraelom, duboko je zašla u treći mesec.

