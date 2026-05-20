

Popularni voditelj i glumac Dragan Marinković Maca uslikan je nedavno na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" odmah po sletanju sa još jedne uspešne turneje. Vidno raspoložen, iako umoran od puta, Maca je za "Alo!" potpuno otvoreno progovorio o detaljima iz svog privatnog života, glumačkom poslu, ali i oštro osudio anomalije modernog društva. U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, glumac je poslao snažnu poruku o društvenim mrežama i otkrio formulu za savršen brak.

Maca je na samom početku razgovora sumirao utiske sa nastupa i podelio radost što se ponovo vraća pred domaću publiku, gde njegova hit predstava puni sale. Naravno, pripadnike sedme sile odmah je interesovalo gde je u tom trenutku njegova lepša polovina i kako uspevaju da održe skladan odnos pored svih poslovnih obaveza i putovanja. Glumac je bio potpuno jasan i direktan:

- Ona ima svoj životni vek, radi, stvara... Apsolutno se slažem sa onom parolom 'kakva ti je žena, takav ti je život'. Zapravo, kakav ti je partner, takav ti je život uopšte. Ako imaš normalnu osobu pored sebe, onda si divan, sve funkcioniše. Moja partnerka je savršena. Trudimo se da živimo savršen život. On je u svojoj suštini zapravo jednostavan, nego ga sistemi komplikuju. Živim svoj život, ne ugrožavam tuđi, ali bogami ne dam ni drugima da žive moj. Kretena je bezbroj u današnje vreme" – iskren je Marinković, koji se potom osvrnuo na svoju novu predstavu koja se bavi upravo ovim temama:

- Moja nova predstava poručuje upravo to, da je život kratak i da se potrudite da provedete što manje vremena na društvenim mrežama raspravljajući se sa nepoznatim ljudima. Privatno nikada ne listam Instagram da bih se svađao sa nekim u komentarima ili porukama, to me apsolutno ne zanima.

Iako je ostvaren na svim poljima, poznati umetnik ne krije da u njemu i dalje tinja velika želja kada je porodica u pitanju. Marinković i dalje javno priželjkuje ćerkicu sa kojom će u budućnosti uživati u porodičnim trenucima i šetati pored obale mora.

- Imam dva zlatna sina i svakog dana se molim Bogu da me obraduje sa još dece. Jedva čekam taj trenutak da ponovo, pored mora, šetam sa bepčetom u kolicima. Iskreno, voleo bih najviše da dobijem ćerkicu, da ima ko da pazi na mene kad ostarim" – priznao je glumac za naš portal.

Kao neko ko je na javnoj sceni decenijama poznat po tome što nema dlake na jeziku, Maca je odgovorio i na večito pitanje – da li ga je njegova prepoznatljiva, sirova iskrenost i čuveni "dug jezik" ikada koštao u karijeri ili privatnom životu. Glumac je uzdignute glave i ponosno poručio:

- Šta će me koštati? Ništa loše ili netačno u životu ne izgovorim, samo kažem istinu. Šta, da sam ortodoksni alpinista i da se stalno nekom šlihtam, je l' bih više profitirao u životu? Da li bih zbog toga bio ostvareniji kao čovek i kao umetnik? Ne dam na sebe, to je moja deviza. Furam svoje, vi furajte svoje i ćao, prijatno. Zamisli tu situaciju da dođeš uveče kući, staneš pred ogledalo i pljuneš sam sebe u lice. Čemu onda uopšte život, ako ne možeš sebe da pogledaš u oči?

Za sam kraj ovog otvorenog razgovora na aerodromu, Maca je pokazao i svoju samokritičnu stranu. Iskreno je priznao da je, baš kao i svi obični ljudi, u prošlosti pravio greške i donosio odluke zbog kojih je kasnije bio ozbiljno ljut na samog sebe.

- Bio sam ljut na sebe hiljadu puta, laže svako ko kaže drugačije! Čovek ceo život uči i na kraju umre glup. Ljutiš se na sebe prvenstveno zbog loših procena u ljudima, zbog loših izbora u datom trenutku, pogrešnih gestova... Normalno je da se čovek zajebe hiljadu puta u životu, ali upravo kroz to evoluiraš i rasteš. Bitno je samo da ti život bude interesantan, dinamičan i da nikada ne postane banalan" – zaključio je Marinković za Alo u svom stilu pre nego što se uputio ka svom domu.