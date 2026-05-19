Voditeljka Milica Bursać, otvorila je dušu i konačno progovorila o razlozima otkaza na RTS, koji je dobila u 9. mesecu trudnoće i to odlukom tadašnjeg prvog čoveka pomenute televizije, Aleksandra Tijanića.

Osim toga, priznala je da li je ikada saznala zašto je prekinuto sa emitovanjem njene emisije, a ta odluka joj se saopštena preko SMS poruke.

- Što se Tijanića tiče, sve sam mu oprostila - istakla je kratko.

Milica se dotakla i izjave koleginice Lee Kiš, da pojedine voditeljke dobijaju emisije preko kreveta.

Uzor su joj bili tadašnji voditelji RTS-a

- Ne znam ni jednu voditeljku koja je tako dobila posao. Duboko verujem da čak i da neko dobije taj posao na taj način ne može na njemu dugo da ostane ako nema kapacitet, talenat i veštine da taj posao radi dobro, savesno i kvalitetno. Koliko dugo ćete se zadržati na bilo kom poslu zavisi od toga koliko ste kvalitetni. Možda neko i može na taj način da se zaposli, ali ne može dugo da se zadrži - objasnila je voditeljka i dodala:

- Na samom početku rada na RTS, kao i svima, uzori su mi bile Mira Adanja Polak, Vesna Dedić, Žika Nikolić, Sanja Marinković koja je tada radila u jutarnjem programu i čiju karijeru i trajanje vrlo poštujem. Konkretne uzore nisam imala, iz razloga što je moj koncept emisije tada bio potpuno drugačiji od svega što je RTS tada radio. Mogu da kažem da je emisija "U zdravom telu", pre više od 20 godina bila preteča današnjeg Tiktoka, imala je 5,6 priloga, a trajala je svega desetak minuta, i emitovala se svaki dan - rekla je Milica Bursać za "Mondo".