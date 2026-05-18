Mačke se često smatraju kućnim ljubimcima koji ne zahtevaju mnogo pažnje. Ne moraju u šetnju, same održavaju higijenu i uglavnom umeju da se zabave. Zbog toga mnogi vlasnici misle da mogu da ih ostave same bez problema duži period. Ipak, stvarnost je malo složenija.

Ali to koliko dugo mačka može da bude sama zavisi od njenog uzrasta, zdravlja, karaktera, kao i od toga da li u kući ima još životinja.

Koliko dugo je bezbedno za mačku?

U pravilu, zdrave odrasle mačke mogu ostati same oko 8 do 12 sati. To je otprilike radni dan i za većinu mačaka to je prihvatljiv period.

Međutim, to ne važi za sve.

Mačići koji još sisaju moraju da jedu na svaka 2–3 sata i ne smeju da ostaju sami duže vreme. Odbijeni mačići (koji već jedu čvrstu hranu) ne bi trebalo da budu sami duže od oko 4 sata.

Mačke od 5–6 meseci mogu da izdrže oko 6 sati same, a bolesne mačke zahtevaju češći nadzor, jer im je možda potrebna terapija ili hitna reakcija ako dođe do pogoršanja.





Šta se dešava kada su mačke predugo same?

Iako deluju nezavisno, mačke su zapravo vrlo društvene životinje. Mnoge od njih imaju jak osećaj vezanosti za vlasnika i nedostatak pažnje mogu doživeti stresno.

Kada su predugo same, mogu da se jave različiti problemi. Tako, na primer, mogu da pronađu opasne stvari (otrovne biljke, hemikalije, kablove), a može i da im postane dosadno pa da zbog toga počnu da uništavaju nameštaj.

Mogu i da vrše nuždu van peska ili da se potuku sa drugim mačkama.

Veterinari napominju da dugotrajna usamljenost može izazvati anksioznost i stres

Zanimljivo je i to da istraživanja pokazuju da mnoge mačke u određenim situacijama čak biraju kontakt sa vlasnikom umesto hrane, što govori koliko im je socijalna interakcija važna.

Da li mačka može da ostane sama nekoliko dana?

Ne preporučuje se da mačka ostane sama duže od jednog dana.

Čak i ako ostavite dovoljno hrane i vode, postoji rizik da se desi nešto nepredviđeno – zdravstveni problem, povreda ili stresna situacija.

Ako putujete ili ste odsutni duže od 24 sata, najbolje je da angažujete osobu koja će brinuti o mački. Idealno je da neko dođe bar jednom dnevno kako bi im dopunio hranu i vodu, očistio pesak, proverio zdravstveno stanje i proveo malo vremena u igri sa mačkom, piše petmd.