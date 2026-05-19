Danas su aktivisti SNS-a brutalno napadnuti na Slaviji, od strane blokadera. Novinari su razgovarali sa njima o detaljima nasilja kojem su bili izloženi.

Miloš Kostić, aktivista SNS-a istakao je da su ih blokaderi napali dok su kačili banere ''Srbija pobeđuje'' i da su čak vadili nož i prislanjali im na leđa.

"Ovo je strašno. Mi smo došli ovde u okviru naših redovnih stranačkih aktivnosti, da razgovaramo sa građanima, da stavimo transparent ''Srbija pobeđuje''. Pokušali su da otmu naš transparent, upotrebili su suzavce, biber sprejeve. Naši ljudi, njih trojica, završili su u Urgentnom. Blokaderi su izvadili i nož koji je stavljen jednom našem aktivisti na leđa! Policija je došla tek posle pola sata. Dvojica su privedena, dvojica su pobegla policiji," ispričao je Kostić za Informer TV.

