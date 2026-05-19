Donald Tramp objavio je udarnu odluku o Iranu. Naime, objavio je da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti SAD pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. U udaru IDF na Liban ubijen komandant Palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim.

Iran preti da otvori nove frontove u slučaju novog napada SAD i Izraela



Iransko vojno osoblje će otvoriti nove frontove u slučaju novog napada SAD i Izraela, izjavio je portparol vojske Mohamed Akraminija.

„Ako neprijatelj počini glup čin i ponovo upadne u izraelsku zamku, ponovo pokazujući agresiju protiv našeg dragog Irana , otvorićemo im nove frontove novim metodama i polugama“, rekao je Akraminija, prenosi novinska agencija Fars

Izraelska vojska napala na Gazu: Al-Faludža pretvorena u ruševine (FOTO)

Aragči udario na SAD: "Njihovi potezi ruše diplomatiju"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da "kontradiktorno i preterano ponašanje" Sjedinjenih Američkih Država predstavlja ozbiljnu prepreku diplomatskim naporima između Teherana i Vašingtona.

Kako prenosi ISNA, Aragči je kritikovao poteze američke administracije, ocenivši da otežavaju mogućnost postizanja stabilnog dijaloga i smanjenja tenzija u regionu.

Izraelska vojska bombardovala jug Libana (VIDEO)

Pezeškijan: "Dijalog nije kapitulacija"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da pregovori ne znače predaju, ističući da Teheran u diplomatske procese ulazi sa snagom i odlučnošću kako bi zaštitio interese i prava svog naroda.

On je u objavi na mreži X naglasio da Iran neće odustati od, kako je naveo, legitimnih prava države i nacije, bez obzira na pritiske.

"Dijalog ne znači predaju. Islamska Republika Iran ulazi u pregovore sa dostojanstvom i snagom, istovremeno štiteći prava nacije, i nikada neće odstupiti od legitimnih prava naroda i zemlje. Logikom i svom našom snagom – čak i po cenu naših života – služićemo narodu i štititi interese i dostojanstvo Irana", naveo je Pezeškijan.

On je dodao da Iran nastavlja intenzivnu diplomatiju sa ciljem, kako se navodi, okončanja sukoba koji Teheran pripisuje Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.

Rojters: Sukob na Bliskom istoku već košta kompanije širom sveta oko 25 milijiardi dolara

Rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana do sada je kompanije širom sveta koštao najmanje 25 milijardi dolara, a troškovi nastavljaju da rastu zbog viših cena energije, poremećaja u lancima snabdevanja i prekida trgovinskih ruta, objavio je Rojters. Kako navodi britanska agencija, najmanje 279 kompanija iz SAD, Evrope i Azije saopštilo je da je zbog sukoba bilo prinuđeno da preduzme mere za ublažavanje finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cena proizvoda, smanjenje proizvodnje, obustavu dividendi i slanje radnika na prinudne odmore. Kompanije takođe uvode dodatne naknade za gorivo i traže hitnu pomoć država kako bi ublažile posledice sukoba, koji je ušao u treći mesec.

Ponovo rastu cene nafte zbog zatvorenog Ormuskog moreuza

Cene nafte su porasle za oko tri odsto, pre svega zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Trejding ekonomik je preneo da su se cena nafte Brent kretala na nivou od 111 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) bila je na nivou od oko 107 dolara po barelu. Do rasta cena došlo je nakon novih spekulacija da bi uskoro mogao da se postigne sporazum kojim bi bio obnovljen protok nafte kroz Ormuski moreuz. Portal Aksios objavio je da je Iran dostavio revidirani predlog za okončanje sukoba, ali da Bela kuća smatra da taj dokument nije dovoljan za postizanje konačnog dogovora. Iranska agencija Tasnim prenela je da Teheran i dalje ocenjuje američke zahteve kao previše stroge.

Australija obezbeđuje više mlaznog goriva iz Kine i uree iz Bruneja

Australija je obezbedila tri pošiljke mlaznog goriva iz Kine i 38.500 tona uree poljoprivrednog kvaliteta iz Bruneja, izjavio je premijer Entoni Albaneze.

Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Iako je ponovo zapretio Iranu da mu vreme ističe najavljujući za danas sastanak sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o novim operacijama, američki predsednik Donald Tramp objavio je da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera.

Dodao je da, prema oceni emira Katara Tamima bin Hamad el Tanija, saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salman al Sauda i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajed al Nahjana, postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire.

Međutim, upozorio je da vojska ostaje u pripravnosti i da je spremna da u svakom trenutku pokrene, kako je naveo, "veliki i sveobuhvatni napad" na Iran, ukoliko ne dođe do prihvatljivog dogovora.

Teheran ističe da se razgovori sa Vašingtonom nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Ponavlja da se ne odriče nuklearnih prava i prava u Ormuskom moreuzu.

''O našim pravima nećemo pregovarati, ni sklapati kompromise sa drugima. Iransko pravo na obogaćivanje uranijuma priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Trudimo se da, sa Omanom - obezbedimo siguran saobraćaj kroz Ormuski moreuz. Nismo neprijatelji zemljama u regionu. Pozivamo sve da budu oprezni zbog zavera sa strane u cilju stvaranja podela'', kaže portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei.

Iran je formirao agenciju za upravljanje Ormuzom, koja će izdavati dozvole brodovima prijateljskih zemalja i upravljati moreuzom kroz prodaju osiguranja.

Prema navodima iranskih izvora bliskih vrhu vlasti, Amerika je pristala da suspenduje samo sankcije na iransku naftu tokom pregovora s Iranom, kao i da Teharanu dozvoli ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Sa druge strane, Izrael je izveo nove vazdušne udare na jug Libana, dok je Hezbolah saopštio da je nastavio napade na IDF, uprkos produženju primirja dogovorenom u Vašingtonu.

U izraelskom napadu kod Balbeka poginuo je komandant Palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim, kao i njegova ćerka, naveli su libanski bezbednosni izvori.

Hezbolah je saopštio da je dronom napao položaj izraelskog sistema "Gvozdena kupola“ na severu Izraela i izveo dodatne napade na izraelske snage u Libanu.