Garet Ving, koji ima više od 20 godina iskustva u obuci policijskih i službenih pasa, kao i osnivač kompanije American Standard Dog Training, upozorava da određene rase pasa nisu idealne za svako domaćinstvo.

Prema njegovim rečima, neke rase zahtevaju toliko iskustva, discipline i prostora da mogu predstavljati ozbiljan izazov čak i za profesionalne trenere. Na svom YouTube kanalu, koji prati više od 2,5 miliona ljudi, izdvojio je tri rase koje bi potencijalni vlasnici trebalo dobro da razmotre pre nabavke.

Tibetanski mastif

Prva rasa na njegovoj listi je tibetanski mastif, koji opisuje kao izuzetno snažnog i dominantnog psa.

Prema Vingu, ova rasa može biti veoma tvrdoglava i zahtevna za dresuru, zbog čega nije idealna za neiskusne vlasnike.

Iako ga opisuje kao impresivnu i lepu životinju, naglašava da je u pitanju pas koji zahteva ozbiljan autoritet i iskustvo u radu sa velikim rasama.

Nemačka doga

Na listi se našla i nemačka doga, rasa poznata po svojoj veličini, ali i blagom temperamentu.

Ving ističe da, iako su ove životinje često veoma nežne i prijateljski nastrojene, njihova veličina u potpunosti menja svakodnevni život vlasnika.

Od većeg životnog prostora do posebne opreme i pažljivog planiranja kretanja u domu, nemačka doga zahteva ozbiljno prilagođavanje životnog stila.

Kane korso

Na vrhu liste nalazi se kane korso, italijanska rasa mastifa koja se istorijski koristila kao pas čuvar i radni pas.

Ving je opisuje kao izuzetno snažnu i dominantnu rasu koja nije pogodna za većinu porodičnih domaćinstava bez iskustva.

Prema njegovim rečima, kane korso zahteva iskusnog vlasnika koji razume ponašanje velikih i zaštitnički nastrojenih pasa, jer u suprotnom može postati teško upravljiv.

Iako su sve tri rase poznate po svojoj lojalnosti i impresivnom izgledu, stručnjaci naglašavaju da one zahtevaju visok nivo iskustva, prostora i posvećenosti.

Izbor psa ne zavisi samo od izgleda ili popularnosti rase, već pre svega od životnog stila i spremnosti vlasnika da odgovori na njene potrebe.