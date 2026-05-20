TikTokerka Briana Džoj je pustila svog psa Močija, kokapua, u dvorište tokom jutarnje šetnje, a onda je doživela neočekivano iznenađenje. Moči se sprijateljio sa lanetom.

„Pustili smo psa jutros napolje, a onda smo doživeli iznenađenje - sprijateljio se sa lanetom“, napisala je vlasnica psa pored videa..

Dodala je da je scena tog neobičnog prijateljstva bila potpuno magična.

Na snimku se vidi kako pas prilazi psu, veselo maše repom i oprezno ga njuška. Malom psu to nije smetalo, pa je mirno posmatrao psa, koji je potom pokušao da ga pozove na igru. U jednom trenutku, zajedno šetaju travnjakom i njuškaju travu, a zatim trče ka drugom delu dvorišta.

Vlasnica je kasnije otkrila da je Moči sledećeg jutra ponovo otrčao na isto mesto, kao da traži svog novog prijatelja.

„Jutros, tokom jutarnjeg izlaska u dvorište, pas je otrčao na potpuno isto mesto. Pita se gde je njegov prijatelj “, napisala je vlasnica psa.

Za tri dana, video je sakupio 1,7 miliona pregleda i imao mnogo razneženih i pozitivnih komentara.

„Način na koji hodaju zajedno i njuškaju travu, najslađa stvar“, „Uvek se zaljubljujem u prijateljstva između različitih vrsta “, „Životinje su zaista prelepa stvorenja“, bili su samo neki od komentara.