Ova dva psa je vlasnica Lien pronašla pored uništene cipele.

Iako nijedan pas nije želeo da prizna da je pogrešio, njihovi izrazi lica govorili su više od reči. Lien ih nije direktno optužila, već je samo postavila pitanje ko je to uradio, a njihova reakcija nasmejala je mnoge na mrežama.

Video je izazvao lavinu reakcija i sakupio više od 2,4 miliona pregleda i hiljade komentara.

„Nema ništa bolje od videa pasa koji nešto kriju“, napisao je jedan korisnik. Još jedan komentar, koji je dobio 47.000 lajkova, glasio je: „Psi su urnebesni pa nas razumeju sto posto!“.

Iako se vlasnicima često čini da njihovi psi pokazuju krivicu kada su uhvaćeni na delu, bihevioristi objašnjavaju da je istina donekle drugačija, piše PetHelpful. Pogled za koji mislimo da odaje krivicu zapravo može značiti nešto sasvim drugo.

Izgled pasa u ovakvim situacijama, napominju stručnjaci, je reakcija na uznemirenost ili bes vlasnika. Navodi se istraživanje Aleksandre Horovic i Džuli Heht, koje je otkrilo da su psi skloniji takvom ponašanju kada se suoče sa uznemirenim vlasnikom, bez obzira na to da li zaista nešto kriju.

Američki kinološki klub navodi nekoliko uobičajenih ponašanja koja vlasnici tumače kao znak krivice, ali zapravo ukazuju na stres ili strah. To uključuje podvučen rep, vidljive beonjače očiju, povučeno ili pogrbljeno držanje, zevanje, oblizivanje usana, spuštene uši i izbegavanje kontakta očima.