Senta je štene zlatnog retrivera koje odbija da se odvoji od svoje „bake“.

U videu koji je objavljen na Tik Toku vidi se štene Senta koje živahno protestuje zbog povratka kući: ono zaista hoće da ostane sa majkom svog vlasnika, pa je čak i cvileo da bi izrazio svoje negodovanje.

Sudeći po načinu na koji je Senta "plakao" i držao se za prozor auta, nema dileme da mu se nije odlazilo kući. Imao je reakciju kao malo dete, što je dirnulo mnoge koji su pogledali video.

I komentari su bili dirnuti posebnim vezom između bake i Sente.

„Bake su uvek magične, čak i za štence“, glasio je jedan komentar.

Inače, mnogi kućni ljubimci stvaraju jake emotivne veze sa roditeljima svojih vlasnika. Studija objavljena u časopisu „Behavioral Processes“ istražuje vezanost između čoveka i psa i primećuje da psi formiraju veze slične onima koje se razvijaju između staratelja i beba.

Psi su društvene životinje, a druženje sa ljudima kojima veruju, poput roditelja njihovih vlasnika, pomažu da prodube veze. Mnogi kućni ljubimci mogu uspostaviti jake odnose sa svojim bakama i dekama.

Psi su društvene životinje i generalno, redovne interakcije sa ljudima kojima veruju, poput baka i deka, mogu im pomoći da prodube veze sa tim osobama. Na kraju, mogu početi da ih povezuju sa pozitivnim iskustvima. (Te dodatne poslastice koje bake i deke daju su takođe veliki bonus!)

Sejnt je odličan primer vezivanja pasa sa ljudima i nije jedini pas koji je dramatičan kada treba da ide kući. Ako bake i deke maze svoje unuke, jasno je da to važi i za pse. Pa, ko ih zaista može kriviti što ne žele da idu kući?, piše pethelpful.