Met Dejmon je drastično je promenio izgled kako bi zaigrao drevnog grčkog ratnika.

U jednom intervjuu napomenuo je: . „Bio sam u zaista dobroj formi. Izgubio sam dosta kilograma. Nolan je želeo da budem mršav, ali snažan.“

Promena u ishrani i profi trening

Dejmon je otkrio da je jedna promena u ishrani imala veliki uticaj na njegovu transformaciju.

„Dogovorio sam se sa svojim lekarom i prestao sam da jedem gluten“, rekao je. „Ranije sam imao između 84 i 90 kilograma, a ceo film sam snimao sa 75 kilograma. Nisam imao toliko malo kilograma još od srednje škole. Bilo je potrebno mnogo treninga i veoma stroga dijeta.“

Dejmon je rekao da mu je rad sa trenerima na oblikovanju tela ličio na pripreme profesionalnih sportista.

Usvojio je bezglutenski režim

Dejmon je rekao se ni nakon završetka snimanja „Odiseje“ nije vratio glutenu.

„Gotovo je sa tim. sada je sve što jedem bez glutena“, rekao je. „Čak sam pronašao i pivo bez glutena. Toliko dugo ga nisam unosio da više ne mogu ni da procenim da li je dobro ili nije. To je verovatno dobar znak.“

Ovo nije prvi put da je Dejmon menjao telo zbog filmske uloge. Za glavnu ulogu u filmu Stivena Soderberga „Doušnik!“ (2009) dobio je oko 14 kilograma.

„ Tada sam počeo sam da jedem kao lud i pijem tamno pivo. Definitivno sam se ugojio“, rekao je Dejmon tada. „Između obroka na snimanju pojeo bih veliki meni iz Mekdonaldsa, a zatim preko toga i Doritos. Bilo je apsolutno savršeno.“

Snimanje "Odiseje" bilo je neverovatno iskustvo

Dejmon, koji je ranije sarađivao sa Nolanom na filmovima „Interstelar“ i „Openhajmer“, objasnio je da je ekipa pronašla novo rešenje za snimanje krupnih kadrova.

„Napravili su ogromnu konstrukciju oko IMAX kamere za scene dijaloga i sistem ogledala kako bi glumci mogli da gledaju blizu objektiva i razgovaraju jedni sa drugima“, rekao je. „Količina posla koja je bila potrebna da se to osmisli bila je ogromna, jer je on želeo da sve bude snimljeno u IMAX-u – i uspeo je.“

Dejmon je istakao i da su ga oduševile lokacije na kojima je snimana „Odiseja“, uključujući Grčku, Maroko i Island.

„Stigli bismo na neku lokaciju i ja bih samo počeo da se smejem. Pomislio bih: 'Niko nema razloga da snima ovde! Naravno da on želi baš ovo mesto.'“

Dodao je: „Ima neverovatnu ekipu. Njegovi ljudi su zaista vrhunski. Svi su dali maksimum za taj film i uspeli smo da završimo sve po planu. Zapravo smo završili i pre roka. Bilo je to neverovatno iskustvo“, piše EW.