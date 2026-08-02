22.00 Superstar

Betmen

Tokom svoje druge godine borbe protiv kriminala u Gotamu, osvetnik Betmen istražuje korupciju u samom vrhu grada dok ulazi u trag Zagonetaču, sadističkom serijskom ubici koji ostavlja trag zagonetki iza svojih žrtava. Kako dokazi počinju da vode sve bliže njegovoj sopstvenoj porodici, Betmen mora da sklopi nova savezništva kako bi razotkrio zaveru i doneo pravdu korumpiranom Gotamu. Uloge: Robert Patinson, Zoe Kravic, Kolin Farel.

11.00 RTS1

Znanje imanje: Moć prirode

Čovek i priroda dele istu sudbinu. Priroda je naš dom bez čijih resursa ne možemo. Kakve ljude traže čudesni vrhovi Šar planine i zašto se ona voli u ovoj emisiji Znanja imanja govore: Stojan Josimović zaljubljenik u prirodu i njen čuvar - o stazama koje vode u nebo a snove pretvaraju u život. Zvonimir Stojanović - Beli iz Gotovuše o lekovitosti bilja za ljude ali i za biznis. Dušan Veljković, professor i malinar - o svim lepotama i uspesima šar maline. Milenko Nikolčević u osmoj deceniji kroz pametnu borovnicu kreira tržište za unuke. Slađan Ljubisavljević iz sela Krušar kod Ćuprije - od povrća i voća stavaraju ukuse koje dele sa drugima.

20.05 RTV1

Koljska bušotina

Koljska bušotina je najveći tajni sovjetski objekat smešten na Koljskom poluostrvu. Godine 1987. na dubini od 12 km ispod površine Zemlje zabeleženi su neobjašnjivi glasovi koji podsećaju na vrisku i jauke velikog broja ljudi. Epidemiolog Ana Fjodorova i specijalna vojna jedinica imaju zadatak da otkriju uzrok misterioznih događaja na naučnoj stanici koja se nalazi duboko ispod površine zemlje. Ono što su pronašli predstavlja najveću pretnju s kojim se čovečanstvo ikada suočilo... Uloge: Milena Radulović, Sergej Ivanjuk.