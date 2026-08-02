RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.50 Eko minijature
11.00 Znanje imanje
11.55 Obrazovne vinjete
12.00 Dnevnik
12.30 Vreme
12.35 Novi početak
13.40 Veterinarska misija
14.05 SAT: Test od 10.000 km – Chery Tiggo 9
14.50 Gastronomad
15.10 Vesti
15.20 Tvrđava, igrana serija
16.15 Vesti
16.20 Vreme
16.25 Poseban tretman , film
18.00 Trag, Dositej učitelj za buduće vekove
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Tvrđava, igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.55 Jeloustoun, serija
23.15 Dnevnik
23.35 Velika iluzija
00.15 Sat
01.00 Šarenica
02.40 Dnevnik 2
03.15 Sasvim prirodno
03.45 Znanje imanje
04.40 Eko minijature
04.40 Obrazovne vinjete
Najava
SAT: Test od 10.000 km – Chery Tiggo 9 14.05 RTS1
Današnja emisija donosi sve zaključke, sve pohvale i apsolutno sve zamerke koje je ekipa emisije SAT mogla da sakupi tokom deset hiljada kilometara vožnje Čerijem "Tigo 9" ovog leta. I to ne one sitne primedbe na koje čovek može da se navikne već one koje ni posle toliko dana vožnje ne mogu da se oproste. Ali, ako vas kineska auto-industrija ne čini srećnim, videćete još jednu potpunu ekskluzivu – test novog leksusa "ES" koji je Darko imao prilike da vozi u Americi. Ekipa emisije SAT donosi i priču o prvom susretu sa najvećim modelom Dačije, pod nazivom "Strajker", kao i priču sa premijere najveće električne škode do sada, modela "Pik". Urednik i voditelj je Mladen Alvirović.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.30 Slagalica
09.00 Ptica pevačica
09.15 Jaka, uvek na dva točka
09.30 Porodične priče
10.00 Sportske igre mladih
10.15 E-TV
10.40 Mi možemo sve
11.10 Put pobednika (na znakovnom jeziku)
11.35 Verski mozaik Srbije
12.20 Od zlata jabuka
12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.10 Romanipen
13.45 Pozdrav iz EU
13.50 U susret snovima
14.20 Boka pomorska
15.05 Obrazovne vinjete: Kulturna baština
15.10 Prevaspitani
15.35 Pozdrav iz EU
15.40 Eko minijature
15.45 Edu global
16.10 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.35 Istorija nauke
17.00 Po svetu se frula čuje – Braća Bajić
18.00 TV teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih/komičnih narativa: „Lukrecija iliti ždero“
19.20 Palestina 36, film
21.30 Džez klub
22.15 Alijenista, serija
23.00 Psiho, film
00.45 26. gitar art festival: Branko Bako Jovanović
01.30 TV teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih/komičnih narativa: „Lukrecija iliti ždero“
02.45 Po svetu se frula čuje – Braća Bajić
03.45 Boka pomorska
04.30 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
Najava
Palestina 36 19.20 RTS2
Palestina, 1936. godine. Ustanak koji je uzdrmao jedno carstvo. Dok se sela širom Mandatne Palestine dižu protiv britanske kolonijalne vlasti, Jusuf luta između svog seoskog doma i Jerusalima, čeznući za budućnošću izvan sve žešćih nemira. Uloge: Džeremi Ajrons, Robert Aramajo, Lijam Kaningem
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija ekonomsko propagandni program
22.00 Elita – narod pita, rijaliti šou
Najava
Premijera, vikend specijal 13.30 Pink
Za „Premijeru vikend specijal“ govore najveće domaće i regionalne zvezde, a čine je i aktuelne vesti iz sveta šoubiznisa, kako domaćeg, tako i stranog.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Pevačica, domaća igrana serija
13.00 Pevačica, domaća igrana serija
14.00 Pevačica, igrana serija
15.00 Nećete verovati
15.30 Radna akcija sa Tamarom
17.00 Dadilja sa sela, serija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.15 Uzbuna
23.00 96 sati, film
01.00 Azbuka našeg života, igrana serija
02.00 Azbuka našeg života, igrana serija
03.00 Azbuka našeg života, igrana serija
04.00 Azbuka našeg života, igrana serija
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva
Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Urgentni centar, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.01 Štoperica, kviz
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 7 dana: Horizont stvarnosti
17.30 Sa Žikom po Srbiji
18.30 Moje selo veselo
19.01 Pevaj brate, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.01 48 sati svadba
23.01 Uzbuna
23.30 Aviondžije, igrana serija
00.01 Aviondžije, serija
01.30 Krunska 11, serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
Koncept emisije je fokus na istraživanju različitih teorija zavera ili teorija namera, misterioznih događaja i kontroverznih tema. Voditelj i autor je Saša Borojević.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Besmrtne srpkinje
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Inovacija za početnike
11.05 Predvideti nepredvidivo
13.40 Bg leto
14.30 Kranovi Srbije
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Arhiv B
21.30 Zanati koji nestaju
22.10 Biljana za vas
Najava
Biljana za vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik, nezavisna produkcija
07.24 Bukvar pravoslavlja, dokumentarni program
07.52 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
08.03 Avanture Banetove Leteće gitare
08.28 Pundravci, dečiji program
08.48 Pitam se, pitam, dečiji progam
09.02 Jedriličarska regata na Paliću, dečiji progam
09.16 Preci, a počeci, dečiji progam
09.31 Deciklopedija, dečiji progam
09.36 Filozof i ja, dečiji progam
09.41 Ja sad znam, a ti?, dečiji progam
10.01 Izbliza, dokumentarni program
10.27 Dug moru, igrana serija
11.16 Drugačiji razgovori o prirodi
11.36 Povratak na selo, dokumentarni program
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike
13.00 Dodati život godinama, zabavni program
14.04 Prijatelji zauvek, zabavni program
15.00 Letnje šeme, zabavni program
16.30 Čari ribolova, sportski program
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas, informativni program
18.00 Tri note, zabavni program
18.34 Koncert kod sata: Nebojša Dugalić & Aleksandar Dujin
19.02 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Koljska bušotina, igrani film
21.41 Tv šifonjer, dokumentarni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika, sportski program
23.00 Dug moru, igrana serija
23.51 Neko tamo dole me voli, igrani film
02.00 Petkazanje, zabavni program
02.47 Prijatelji zauvek
Najava
Koljska bušotina 20.05 RTV1
Koljska bušotina je najveći tajni sovjetski objekat smešten na Koljskom poluostrvu. Godine 1987. na dubini od 12 km ispod površine Zemlje zabeleženi su neobjašnjivi glasovi koji podsećaju na vrisku i jauke velikog broja ljudi. Uloge: Milena Radulović, Sergej Ivanjuk.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Vrata do vrata
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Bračni trougao, serija
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Senka prošlosti, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Velika porodica, igrana serija
02.00 Radio Happy
03.50 Provodadžija
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
06.35 12 reči, domaća igrana serija
07.30 12 reči, domaća igrana serija
08.30 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film
10.15 Nije nego, domaći film
11.55 Opasni penzioneri 2, igrani film
13.55 Šifra Merkur, igrani film
15.55 Poslednji skaut, igrani film
17.45 Razotkrivanje, film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Betmen, igrani film
01.05 Okrutne namere, igrani film
Najava
Poslednji skaut 15.55 Superstar
Istražujući slučaj ubijene striptizete, privatni detektiv otkriva organizaciju nameštanja utakmica u profesionalnoj ligi američkog fudbala koja vodi i do političkih vrhova.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Najtraženiji čovek, film
01.10 12 reči, serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Zabranjeno voće, serija
12.00 Vesti
12.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Blic zdravlje
15.40 Scena
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Šortkast
18.10 Životna priča
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Super šerif, film
23.50 Šortkast
UNA TV
09.10 Esmeralda
10.00 Zabranjena ljubav, serija
10.55 Žikina ženidba, domaći film
12.35 Dragi Džone, igrani film
14.20 Maćeha, film
16.40 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan, info
19.00 Balkanske misterije
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.15 Jedi, moli, voli, igrani film
23.50 Hrabro srce, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
08.35 Pevaj brate, igrana serija
12.00 Male stvari - Veljko Kuzmančević, Tamara Raonić i Ana Rodić
13.00 Šta radiš večeras, film
15.00 (NE) dokazani - Sanja Čirkić
16.00 Chit chat gost: Mina Milićević
17.00 Priča o prstenju, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bojan Marović
20.00 Alapače, serija
20.30 Techlifestyle, emisija
21.00 Hype Zvezde Specijal
22.10 Nedelja, igrana serija
23.00 Halabuka, film
01.05 Pevaj brate, igrana serija
Cinemania
06.50 Neočekivana ljubav, film
08.30 Bitanga s plaže, igrani film
11.10 Modna pepeljuga, film
12.50 Engleska pripada meni, igrani film
14.25 Dobro vreme, igrani film
16.05 Trezor, film
17.35 Neočekivana ljubav, film
19.15 Dejvid Bouvi neispričana priča, film
21.00 Belkanto, film
22.40 Bitanga s plaže, igrani film
00.15 Dve majke, film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.05 Razumno
15.30 Tražim reč
17.05 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
18.30 Stav nedelje
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Dijagnoza
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 Malta: Šejn Delija
13.00 Miljuška u Meksiku
14.00 Kraljevska kuhinja
15.00 Džejmijeve povoljne gozbe
16.00 Kuvar van dužnosti
16.30 Kuvar van dužnosti
17.00 Pru Lit: Kotsvoldska kuhinja
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
Star Movies
06.40 Vatrena zemlja, igrana serija
07.20 Tabaluga, film
09.10 Detektivka iz poslastičarnice: Puding od šljive, igrani film
11.05 Inferno, film
13.30 Poročna priča, igrani film
16.00 Artur Božić, igrani film
18.05 Detektivka iz poslastičarnice: Smrtonosni recept, film
19.55 Nebo boje vanile, igrani film
22.40 Hanibal, igrani film
Star Life
06.20 Ljubavni život
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
10.10 911
11.05 911
12.00 Uhvati ritam 2, igrani film
13.50 Kako sam upoznala vašeg oca
14.15 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Zvezdana prašina, film
22.35 911
23.30 911
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