RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.50 Eko minijature

11.00 Znanje imanje

11.55 Obrazovne vinjete

12.00 Dnevnik

12.30 Vreme

12.35 Novi početak

13.40 Veterinarska misija

14.05 SAT: Test od 10.000 km – Chery Tiggo 9

14.50 Gastronomad

15.10 Vesti

15.20 Tvrđava, igrana serija

16.15 Vesti

16.20 Vreme

16.25 Poseban tretman , film

18.00 Trag, Dositej učitelj za buduće vekove

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Tvrđava, igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.55 Jeloustoun, serija

23.15 Dnevnik

23.35 Velika iluzija

00.15 Sat

01.00 Šarenica

02.40 Dnevnik 2

03.15 Sasvim prirodno

03.45 Znanje imanje

04.40 Eko minijature

04.40 Obrazovne vinjete

Najava

SAT: Test od 10.000 km – Chery Tiggo 9 14.05 RTS1

Današnja emisija donosi sve zaključke, sve pohvale i apsolutno sve zamerke koje je ekipa emisije SAT mogla da sakupi tokom deset hiljada kilometara vožnje Čerijem "Tigo 9" ovog leta. I to ne one sitne primedbe na koje čovek može da se navikne već one koje ni posle toliko dana vožnje ne mogu da se oproste. Ali, ako vas kineska auto-industrija ne čini srećnim, videćete još jednu potpunu ekskluzivu – test novog leksusa "ES" koji je Darko imao prilike da vozi u Americi. Ekipa emisije SAT donosi i priču o prvom susretu sa najvećim modelom Dačije, pod nazivom "Strajker", kao i priču sa premijere najveće električne škode do sada, modela "Pik". Urednik i voditelj je Mladen Alvirović.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.30 Slagalica

09.00 Ptica pevačica

09.15 Jaka, uvek na dva točka

09.30 Porodične priče

10.00 Sportske igre mladih

10.15 E-TV

10.40 Mi možemo sve

11.10 Put pobednika (na znakovnom jeziku)

11.35 Verski mozaik Srbije

12.20 Od zlata jabuka

12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.10 Romanipen

13.45 Pozdrav iz EU

13.50 U susret snovima

14.20 Boka pomorska

15.05 Obrazovne vinjete: Kulturna baština

15.10 Prevaspitani

15.35 Pozdrav iz EU

15.40 Eko minijature

15.45 Edu global

16.10 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

16.35 Istorija nauke

17.00 Po svetu se frula čuje – Braća Bajić

18.00 TV teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih/komičnih narativa: „Lukrecija iliti ždero“

19.20 Palestina 36, film

21.30 Džez klub

22.15 Alijenista, serija

23.00 Psiho, film

00.45 26. gitar art festival: Branko Bako Jovanović

01.30 TV teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih/komičnih narativa: „Lukrecija iliti ždero“

02.45 Po svetu se frula čuje – Braća Bajić

03.45 Boka pomorska

04.30 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

Najava

Palestina 36 19.20 RTS2

Palestina, 1936. godine. Ustanak koji je uzdrmao jedno carstvo. Dok se sela širom Mandatne Palestine dižu protiv britanske kolonijalne vlasti, Jusuf luta između svog seoskog doma i Jerusalima, čeznući za budućnošću izvan sve žešćih nemira. Uloge: Džeremi Ajrons, Robert Aramajo, Lijam Kaningem

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija ekonomsko propagandni program

22.00 Elita – narod pita, rijaliti šou

Najava

Premijera, vikend specijal 13.30 Pink

Za „Premijeru vikend specijal“ govore najveće domaće i regionalne zvezde, a čine je i aktuelne vesti iz sveta šoubiznisa, kako domaćeg, tako i stranog.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Pevačica, domaća igrana serija

13.00 Pevačica, domaća igrana serija

14.00 Pevačica, igrana serija

15.00 Nećete verovati

15.30 Radna akcija sa Tamarom

17.00 Dadilja sa sela, serija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.15 Uzbuna

23.00 96 sati, film

01.00 Azbuka našeg života, igrana serija

02.00 Azbuka našeg života, igrana serija

03.00 Azbuka našeg života, igrana serija

04.00 Azbuka našeg života, igrana serija

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva

Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Urgentni centar, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.01 Štoperica, kviz

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 7 dana: Horizont stvarnosti

17.30 Sa Žikom po Srbiji

18.30 Moje selo veselo

19.01 Pevaj brate, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.01 48 sati svadba

23.01 Uzbuna

23.30 Aviondžije, igrana serija

00.01 Aviondžije, serija

01.30 Krunska 11, serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

Koncept emisije je fokus na istraživanju različitih teorija zavera ili teorija namera, misterioznih događaja i kontroverznih tema. Voditelj i autor je Saša Borojević.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Besmrtne srpkinje

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Inovacija za početnike

11.05 Predvideti nepredvidivo

13.40 Bg leto

14.30 Kranovi Srbije

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Arhiv B

21.30 Zanati koji nestaju

22.10 Biljana za vas

Najava

Biljana za vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik, nezavisna produkcija

07.24 Bukvar pravoslavlja, dokumentarni program

07.52 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

08.03 Avanture Banetove Leteće gitare

08.28 Pundravci, dečiji program

08.48 Pitam se, pitam, dečiji progam

09.02 Jedriličarska regata na Paliću, dečiji progam

09.16 Preci, a počeci, dečiji progam

09.31 Deciklopedija, dečiji progam

09.36 Filozof i ja, dečiji progam

09.41 Ja sad znam, a ti?, dečiji progam

10.01 Izbliza, dokumentarni program

10.27 Dug moru, igrana serija

11.16 Drugačiji razgovori o prirodi

11.36 Povratak na selo, dokumentarni program

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike

13.00 Dodati život godinama, zabavni program

14.04 Prijatelji zauvek, zabavni program

15.00 Letnje šeme, zabavni program

16.30 Čari ribolova, sportski program

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas, informativni program

18.00 Tri note, zabavni program

18.34 Koncert kod sata: Nebojša Dugalić & Aleksandar Dujin

19.02 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Koljska bušotina, igrani film

21.41 Tv šifonjer, dokumentarni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika, sportski program

23.00 Dug moru, igrana serija

23.51 Neko tamo dole me voli, igrani film

02.00 Petkazanje, zabavni program

02.47 Prijatelji zauvek

Najava

Koljska bušotina 20.05 RTV1

Koljska bušotina je najveći tajni sovjetski objekat smešten na Koljskom poluostrvu. Godine 1987. na dubini od 12 km ispod površine Zemlje zabeleženi su neobjašnjivi glasovi koji podsećaju na vrisku i jauke velikog broja ljudi. Uloge: Milena Radulović, Sergej Ivanjuk.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Vrata do vrata

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Bračni trougao, serija

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Senka prošlosti, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Velika porodica, igrana serija

02.00 Radio Happy

03.50 Provodadžija

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

06.35 12 reči, domaća igrana serija

07.30 12 reči, domaća igrana serija

08.30 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film

10.15 Nije nego, domaći film

11.55 Opasni penzioneri 2, igrani film

13.55 Šifra Merkur, igrani film

15.55 Poslednji skaut, igrani film

17.45 Razotkrivanje, film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Betmen, igrani film

01.05 Okrutne namere, igrani film

Najava

Poslednji skaut 15.55 Superstar

Istražujući slučaj ubijene striptizete, privatni detektiv otkriva organizaciju nameštanja utakmica u profesionalnoj ligi američkog fudbala koja vodi i do političkih vrhova.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja, igrana serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Najtraženiji čovek, film

01.10 12 reči, serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Zabranjeno voće, serija

12.00 Vesti

12.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Blic zdravlje

15.40 Scena

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Šortkast

18.10 Životna priča

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Super šerif, film

23.50 Šortkast

UNA TV

09.10 Esmeralda

10.00 Zabranjena ljubav, serija

10.55 Žikina ženidba, domaći film

12.35 Dragi Džone, igrani film

14.20 Maćeha, film

16.40 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan, info

19.00 Balkanske misterije

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.15 Jedi, moli, voli, igrani film

23.50 Hrabro srce, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

08.35 Pevaj brate, igrana serija

12.00 Male stvari - Veljko Kuzmančević, Tamara Raonić i Ana Rodić

13.00 Šta radiš večeras, film

15.00 (NE) dokazani - Sanja Čirkić

16.00 Chit chat gost: Mina Milićević

17.00 Priča o prstenju, igrani film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bojan Marović

20.00 Alapače, serija

20.30 Techlifestyle, emisija

21.00 Hype Zvezde Specijal

22.10 Nedelja, igrana serija

23.00 Halabuka, film

01.05 Pevaj brate, igrana serija

Cinemania

06.50 Neočekivana ljubav, film

08.30 Bitanga s plaže, igrani film

11.10 Modna pepeljuga, film

12.50 Engleska pripada meni, igrani film

14.25 Dobro vreme, igrani film

16.05 Trezor, film

17.35 Neočekivana ljubav, film

19.15 Dejvid Bouvi neispričana priča, film

21.00 Belkanto, film

22.40 Bitanga s plaže, igrani film

00.15 Dve majke, film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.05 Razumno

15.30 Tražim reč

17.05 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

18.30 Stav nedelje

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Dijagnoza

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 Malta: Šejn Delija

13.00 Miljuška u Meksiku

14.00 Kraljevska kuhinja

15.00 Džejmijeve povoljne gozbe

16.00 Kuvar van dužnosti

16.30 Kuvar van dužnosti

17.00 Pru Lit: Kotsvoldska kuhinja

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

Star Movies

06.40 Vatrena zemlja, igrana serija

07.20 Tabaluga, film

09.10 Detektivka iz poslastičarnice: Puding od šljive, igrani film

11.05 Inferno, film

13.30 Poročna priča, igrani film

16.00 Artur Božić, igrani film

18.05 Detektivka iz poslastičarnice: Smrtonosni recept, film

19.55 Nebo boje vanile, igrani film

22.40 Hanibal, igrani film

Star Life

06.20 Ljubavni život

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

10.10 911

11.05 911

12.00 Uhvati ritam 2, igrani film

13.50 Kako sam upoznala vašeg oca

14.15 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Zvezdana prašina, film

22.35 911

23.30 911