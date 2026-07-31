Ulaskom u petu deceniju života organizam se menja, a način ishrane postaje jedan od ključnih faktora za očuvanje zdravlja srca, krvnih sudova i celokupnog organizma.

Rumunski lekar dr Mihail Pautov smatra da je upravo nakon 40. godine pravo vreme da se određene namirnice svedu na minimum ili potpuno izbace iz ishrane, kako bi se smanjio rizik od hroničnih bolesti.

Prerađeno meso među najvećim rizicima

Na vrhu liste nalaze se industrijski prerađeni mesni proizvodi, poput:

kobasica;

viršli;

salama;

industrijski proizvedene slanine.

Dr Pautov podseća da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) još 2015. godine svrstala prerađeno meso u Grupu 1 kancerogena, što znači da postoje dovoljni naučni dokazi da njegova redovna konzumacija povećava rizik od određenih vrsta raka, posebno raka debelog creva.

Prema njegovim rečima, dimljenje, konzervansi i nitriti mogu dovesti do stvaranja jedinjenja koja oštećuju ćelije organizma.

I male količine mogu povećati rizik

Lekar navodi da i relativno male količine prerađenog mesa mogu biti problematične ako se konzumiraju svakodnevno.

Pojedine naučne studije pokazale su povezanost između redovne konzumacije prerađenog mesa i povećanog rizika od raka debelog creva, želuca i pankreasa.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je najveći rizik povezan sa učestalom i dugotrajnom konzumacijom, a ne sa povremenim unosom ovih namirnica.

Previše šećera opterećuje organizam

Pored prerađenog mesa, dr Pautov upozorava i na prekomeran unos rafinisanog šećera.

Kako objašnjava, problem nije povremeni slatkiš, već svakodnevna konzumacija velikih količina industrijskih slatkiša i zaslađenih napitaka.

Česti skokovi nivoa šećera u krvi opterećuju pankreas, podstiču veću proizvodnju insulina i mogu doprineti razvoju gojaznosti, insulinske rezistencije i hroničnih upalnih procesa.

Šta kaže nauka?

Naučni dokazi jasno podržavaju preporuku da se unos prerađenog mesa ograniči zbog njegove povezanosti sa povećanim rizikom od pojedinih vrsta raka.

Kada je reč o šećeru, stručnjaci ističu da šećer sam po sebi nije direktan uzrok raka, ali njegova prekomerna konzumacija može doprineti stanjima koja povećavaju rizik od brojnih hroničnih bolesti.

Zbog toga se preporučuje ishrana zasnovana na što manje prerađenim namirnicama, uz dovoljno povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica i kvalitetnih izvora proteina.

Usvajanje zdravijih navika posle 40. godine može doprineti očuvanju zdravlja i smanjenju rizika od brojnih bolesti u kasnijem životu.