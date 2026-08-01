Arena Premium 1

06.30  Fudbal Škotska liga: Dandi junajted - Rejndžers

09.00  Odbojka Liga Nacija: Polufinale 1

11.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Birmingem siti – Barselona

13.00  Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2

16.00  Fudbal Škotska liga: Falkrik - St. Miren

18.00  Porodica FIFA: Ljubavna priča, dokumentarni film

19.00  MMA UFC Fight Night: Uros Medić vs Daniel Rodriguez

22.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona

01.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

01.30  Fudbal Argentinska liga: Rasing – Tigre

03.30  Fudbal Prijateljske utakmice Komo kup, finale

 

Arena Premium 2

08.30  Tenis Polufinale 1 ATP 250 - Los Kabos

10.30  Tenis Polufinale 2 ATP 250 - Los Kabos

13.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter

15.15  Fudbal Ruska liga: CSKA - Krila Sovjetov

17.30  Fudbal Nemačka liga: Bundesliga specijal, pregled sezone

18.30  Fudbal Škotska liga: Aberdin – Harts

20.30  Fudbal Mozzartbet superliga: Čukarički - Radnički 1923

22.30  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Italija

00.00  Odbojka Liga Nacija: Polufinale 1

02.00  Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2

 

Eurosport 1

05.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi

08.00  Snuker: Šangaj Masters, polufinala

11.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France

14.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci

15.15  Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Klasik San

19.30  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal

20.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6

23.00  Snuker: Šangaj Masters, polufinala