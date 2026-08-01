Arena Premium 1
06.30 Fudbal Škotska liga: Dandi junajted - Rejndžers
09.00 Odbojka Liga Nacija: Polufinale 1
11.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Birmingem siti – Barselona
13.00 Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2
16.00 Fudbal Škotska liga: Falkrik - St. Miren
18.00 Porodica FIFA: Ljubavna priča, dokumentarni film
19.00 MMA UFC Fight Night: Uros Medić vs Daniel Rodriguez
22.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona
01.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
01.30 Fudbal Argentinska liga: Rasing – Tigre
03.30 Fudbal Prijateljske utakmice Komo kup, finale
Arena Premium 2
08.30 Tenis Polufinale 1 ATP 250 - Los Kabos
10.30 Tenis Polufinale 2 ATP 250 - Los Kabos
13.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter
15.15 Fudbal Ruska liga: CSKA - Krila Sovjetov
17.30 Fudbal Nemačka liga: Bundesliga specijal, pregled sezone
18.30 Fudbal Škotska liga: Aberdin – Harts
20.30 Fudbal Mozzartbet superliga: Čukarički - Radnički 1923
22.30 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Italija
00.00 Odbojka Liga Nacija: Polufinale 1
02.00 Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2
Eurosport 1
05.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi
08.00 Snuker: Šangaj Masters, polufinala
11.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France
14.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci
15.15 Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Klasik San
19.30 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal
20.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6
23.00 Snuker: Šangaj Masters, polufinala
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