"Ja evra, Mile maraka" Vučić kroz osmeh otkrio šta mu je Dodik rekao

Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić, a zatim kroz osmeh otkrio šta mu je predsednik SNSD-a Milorad Dodik rekao.

- Želim da vam kažem da je i za nas važno Drvar da opstane... I da se našalim na svoj račun da vidite koliko je Mile bolji političar od mene. Pričamo o tržnom centru, da ne idete u Petrovac, da ne idete u Bihać. Da imate svoj tržni centar. Koliko ćete vi para... razgovarm ja sa ljudima iz Vlade Srbije i kažem pa milion i po evra ćemo mi da damo. Ali evra, pazite da vidite kao je Mile lukav političar, kaže Mile: "Nema problema daću ja milion, ali maraka". Tako da je on tu negde ja malo više od miliona on milion, al ja ovo što je duplo vrednijem ali šta ima veze - rekao je Vučić kroz osmeh.