Holivudski glumac Met Dejmon otkrio je da tokom snimanja filma „Odiseja“, uprkos statusu jedne od najvećih zvezda današnjice, nije imao nikakav poseban tretman u odnosu na ostatak ekipe.

Izazovno snimanje

U filmu glume neke najvećih holivudskih zvezda, ali Met Dejmon kaže da su svi bili jednako tretirani na snimanju.

„Ako ste na brodu usred okeana i uhvati vas oluja, pokvasite se sa svima ostalima“, rekao je Met Dejmon.„Svi ​​su bili ravnopravni, uključujući i samog reditelja, koji je bio podjednako hladan i mokar kao i svi ostali tokom snimanja filma.“

Dejmon je nastavio: „Osećam se zaista povezano sa svima koji su bili u tom filmu, glumcima i ekipom, jer je bilo tako izazovno za sve.“

U bioskopima od 17. jula

Film "Odiseja" prati Odiseja (Dejmona) kroz neverovatna iskušenja i mitske susrete sa kojima se suočava na svom decenijskom putovanju vraćajući se kući svojoj ženi Penelopi nakon Trojanskog rata.

Film bi trebalo da se pojavi u bioskopima 17. jula.

U filmu takođe glume Tom Holand, En Hatavej, Zendaja, Lupita Niongo, Robert Patinson, Šarliz Teron, Džon Berntal, Beni Safdi, Džon Leguizamo, Eliot Pejdž, Himeš Patel, Bil Irvin, Samanta Morton, Džesi Garsija, Vil Jun Li, Rafi Gavron, Šajlo Fernandez, Mia Got i drugi, piše Deadline.