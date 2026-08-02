Suzana Mančić važi za jedno od najpopularnijih voditeljki, a malo ko zna da je odbila ulogu u kultnom filmu.

Naime, ona je posle mnogo godina otkrila šta je dobila kao ponudu, a pričala je i na temu samopouzdanja.

-Najveća greška je nemati vere u sebe i kao jako mlada, imala sam 21, 22 godine, otišla sam na probno snimanje za jednu značajnu ulogu u „Nacionalnoj klasi“, prošla sam i dobila scenario, dobila ugovor i popišmanila se, uplašila se i eto takva jedna situacija ko zna šta je promenila u daljoj projekciji mog života i moje karijere, ali ne mogu da se žalim, kasnije sam iskoristila svaku priliku koja mi se pružila i imala zadovoljstvo da igram u filmovima kao što su „Ćao inspektore“, „Žikina dinastija“, u lepim serijama, nastupala sam u mngobrojnim šou-programima, tako sam našla i muža– ispričala je nedavno za domaće medije.

Uči ćerke da budu sigurne u sebe

Danas je Suzana ponosna na svoju karijeru, a ćerke uči da uvek idu samopouzdanjem napred i prihvataku životne ponude.

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