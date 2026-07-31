Autor parodije rešio je da spoji dva potpuno različita filmska sveta i prikaže kako bi izgledao početak filma „Odiseja“ da ga nije režirao slavni britanski reditelj Kristofer Nolan, već Radoš Bajić.

Video počinje spektakularnim kadrovima uzburkanog mora i atmosferom koja podseća na veliki holivudski spektakl. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije usledio je obrt koji je nasmejao hiljade ljudi. Umesto prepoznatljive napete filmske muzike, u pozadini se čuje dobro poznata tema iz kultne domaće serije „Selo gori, a baba se češlja“, što potpuno menja utisak i ozbiljnu atmosferu pretvara u komediju.

Kao dodatni detalj koji je oduševio publiku, na samom kraju kratkog snimka čuje se čuvena replika „I tako...“, koju mnogi odmah povezuju sa serijom i koja je godinama postala deo popularne kulture na ovim prostorima. Upravo taj završni trenutak mnogi su izdvojili kao najsmešniji deo cele montaže.

Parodija se velikom brzinom proširila društvenim mrežama, prikupivši hiljade pregleda, lajkova i komentara. Korisnici nisu krili oduševljenje kreativnošću autora, a mnogi su istakli da ih je video iskreno nasmejao.

Među komentarima se posebno izdvojila poruka: „Iskreno, ovo bih gledao pre nego Nolana“, dok su drugi ocenili da je reč o jednoj od najboljih domaćih parodija koje su u poslednje vreme videli na internetu. Originalna ideja i spoj nespojivog još jednom su pokazali da humor sa društvenih mreža često veoma brzo pronađe put do široke publike.