20.00 B92

Drugarčine

Rat je završen i grupa mladih partizana vraća se u svoj grad da nastavi prekinuto školovanje. Oni sve rade na „svoj način“, jer su dovoljno mladi da bi išli u školu i činili nestašluke, ali i dovoljno zreli da bi reagovali na laži i nepravdu. Bučni, spremni na sukobe, oni su problem škole, omladinske organizacije, komande grada... I kad su se već privikli na normalan život, jednog od njih iz zasede ubijaju četnički odmetnici. Drugovi opet oblače uniforme, late se oružja i uspevaju da osvete druga. Kad se još jednom vrate u školu, biće to sa odlukom da i u njoj polože ispit zrelosti. Uloge: Milan Gutović, Beba Lončar, Pavle Vuisić.

22.00 RTS1

Palestina '36

Dok se palestinska sela bune protiv britanske kolonijalne uprave 1936. godine, Jusuf putuje između Jerusalima i svog rodnog sela, zatečen usred sve snažnijih nemira i prelomnog trenutka za Britansku imperiju. Uloge: Džeremi Ajrons, Robert Aramajo, Lijam Kaningem, Salih Bakri.

16.10 RTS2

Optimisti

Film Optimisti je omnibus sastavljen od nezavisnih priča koje povezuje optimizam gledan „šarenim“ očima. Iako su naizgled šaljive, svaka priča verno oslikava stvarno stanje današnjice, koja se ulepšava uz pomoć lažnog optimizma i samim tim lakše preživljava. Priče su inspirisane čuvenim Volterovim romanom „Kandid“. Uloge: Lazar Ristovski, Mira Banjac, Petar Božović, Tihomir Arsić, Slavko Štimac, Nebojša Glogovac, Dragan Jovanović...