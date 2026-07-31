Tokom snimanja 1996. godine više od 60 članova filmske ekipe završilo je u bolnici nakon što su konzumirali hranu kontaminiranu PCP-om, snažnim halucinogenom.

O jednom od najbizarnijih incidenata u istoriji Holivuda sada je prvi put javno govorio glumac Bili Zejn, koji je u filmu tumačio Kala Hoklija. Gostujući u podkastu Brotherly Love potvrdio je da se incident zaista dogodio, ali je naglasio da tog dana nije bio na setu i da ne želi da nagađa ko bi mogao da bude odgovoran.

„Ne mogu ni da potvrdim ni da opovrgnem nijednu teoriju. Nisam bio tamo. Sve se dogodilo tokom snimanja scena koje su se odvijale u sadašnjosti“, rekao je Zejn.

Dodao je da su mu kolege kasnije ispričale kako su oni koji su prvi shvatili da su pod dejstvom halucinogena pokušavali da ostanu smireni, dok su ostali bili potpuno prestravljeni. Otkrio je i da Kejt Vinslet, Leonardo Dikaprio i Glorija Stjuart tog dana nisu bili na setu, pa nisu ni jeli sporni obrok.

Incident se dogodio tokom poslednjih dana snimanja u Novoj Škotskoj. Nakon večere članovi ekipe počeli su da osećaju vrtoglavicu, dezorijentisanost i halucinacije, a desetine njih završile su u bolnici.

Reditelj Džejms Kameron isprva je pomislio da je reč o običnom trovanju hranom, ali prizor koji ga je dočekao po povratku na set nikada nije zaboravio.

„Soba je bila potpuno prazna. Stajao sam pored kamere i monitora, a nikoga nije bilo. Glumac Bil Pakston opisao je atmosferu kao potpuni haos.

„Neki su se smejali, drugi plakali, treći povraćali. Jednog trenutka osećao sam se dobro, a već sledećeg bio sam toliko uznemiren da sam želeo da dišem u papirnu kesu“, ispričao je.

Prema svedočenjima članova ekipe, u bolnici su pojedini ljudi pod dejstvom halucinogena plesali hodnicima i vozili se u invalidskim kolicima, dok su lekari pokušavali da utvrde šta se zapravo dogodilo.

Toksikološke analize kasnije su pokazale da je hrana bila kontaminirana PCP-om, ali policijska istraga, koja je trajala dve i po godine, nikada nije utvrdila ko je odgovoran.

Dodatnu misteriju predstavlja činjenica da ni danas nije potpuno jasno koje je jelo bilo kontaminirano. Prema jednim tvrdnjama, u pitanju su bile školjke, drugi navode supu, dok se u policijskom izveštaju pominje jastog.

Uprkos brojnim teorijama, slučaj nikada nije rasvetljen, zbog čega se i danas smatra jednom od najneobičnijih nerešenih misterija u istoriji Holivuda, piše Daily Mail.