Arena Premium 1

06.30  Mundijali kroz objektiv, dokumentarni film

07.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Novi Pazar - OFK Beograd

09.00  Odbojka Liga Nacija: Meč za 3.mesto

11.00  Fudbal prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter

13.00  Odbojka Liga Nacija, finale

15.00  1 na 1

15.30  Fudbal Škotska liga: Aberdin - Harts

17.30  Fudbal Škotska liga: Hibernijan – Madervel

19.30  Fudbal Engleska liga: PL Stories - Kevin Keegan

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - IMT

22.00  Fudbal Argentinska liga: Njuels old bojs - Boka Juniors

00.15  Fudbal Argentinska liga: River Plate – Rosario

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka LN: Polufinale 1

08.00  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Nemačka - Srbija

09.30  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Italija

11.00  Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2

13.00  Skokovi u vodu Bosna i Hercegovina: Mostar Red Bull Cliff Diving World Series

15.00  Fudbal Ruska liga: Orenburg - Zenit

17.15  Fudbal Ruska liga: Krasnodar – Fakel

19.30  Arhiva Šampiona: Slobodan Kačar

20.00  Fudbal: Zemun - Radnički

22.00  Fudbal prijateljske utakmice: Lids junajted– Liverpul

00.00  Odbojka Liga Nacija, finale

 

Eurosport 1

05.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi

08.00  Snuker: Šangaj Masters, Finale

11.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6

12.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci

13.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci

15.30  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France

18.30  Brdski biciklizam: Šampionat Evrope

19.30  Brdski biciklizam: Šampionat Evrope, Monteceneri, XC Olympic

20.30  Snuker: Šangaj Masters, Finale

22.30  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 2