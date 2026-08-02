Arena Premium 1
06.30 Mundijali kroz objektiv, dokumentarni film
07.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Novi Pazar - OFK Beograd
09.00 Odbojka Liga Nacija: Meč za 3.mesto
11.00 Fudbal prijateljske utakmice: Mančester siti – Inter
13.00 Odbojka Liga Nacija, finale
15.00 1 na 1
15.30 Fudbal Škotska liga: Aberdin - Harts
17.30 Fudbal Škotska liga: Hibernijan – Madervel
19.30 Fudbal Engleska liga: PL Stories - Kevin Keegan
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - IMT
22.00 Fudbal Argentinska liga: Njuels old bojs - Boka Juniors
00.15 Fudbal Argentinska liga: River Plate – Rosario
Arena Premium 2
06.00 Odbojka LN: Polufinale 1
08.00 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Nemačka - Srbija
09.30 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Italija
11.00 Odbojka Liga Nacija: Polufinale 2
13.00 Skokovi u vodu Bosna i Hercegovina: Mostar Red Bull Cliff Diving World Series
15.00 Fudbal Ruska liga: Orenburg - Zenit
17.15 Fudbal Ruska liga: Krasnodar – Fakel
19.30 Arhiva Šampiona: Slobodan Kačar
20.00 Fudbal: Zemun - Radnički
22.00 Fudbal prijateljske utakmice: Lids junajted– Liverpul
00.00 Odbojka Liga Nacija, finale
Eurosport 1
05.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi
08.00 Snuker: Šangaj Masters, Finale
11.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 6
12.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci
13.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci
15.30 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France
18.30 Brdski biciklizam: Šampionat Evrope
19.30 Brdski biciklizam: Šampionat Evrope, Monteceneri, XC Olympic
20.30 Snuker: Šangaj Masters, Finale
22.30 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 2
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