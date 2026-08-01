RTS1

05.55 Jutarnji program

08.00 Jutarnji Dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica: Sisevac - Kalifornija sred Pomoravlja

11.00 Ptica pevačica

11.15 Jaka, uvek na dva točka

11.30 Porodične priče

12.00 Dnevnik 1

12.30 Svet: Uživo

13.30 Rodoslavac

14.00 Vesti

14.10 Gastronomad

14.30 TV lica: Branko Janković

15.20 Vesti

15.30 Tvrđava, serija

16.30 Most, film

18.25 Kvadratura kruga

18.55 Slagalica, kviz

19.30 Dnevnik

20.05 Tvrđava, serija

21.00 Superpotera, kviz

22.00 Palestina ‘36, film

00.05 Vesti

00.15 Lepota poroka, film

02.15 Dnevnik 2, r.

02.50 Šarenica

04.30 Gastronomad

Najava

Palestina ‘36 22.00 RTS1

Palestina, 1936. godine. Ustanak koji je uzdrmao jedno carstvo. Dok se sela širom Mandatne Palestine dižu protiv britanske kolonijalne vlasti, Jusuf luta između svog seoskog doma i Jerusalima, čeznući za budućnošću izvan sve žešćih nemira. Ali istorija je neumoljiva. Uloge: Džeremi Ajrons, Robert Aramajo, Lijam Kaningem

RTS2

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Dečji program

09.45 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Naši susreti:

12.10 Dozvolite…

12.40 Nas je 10%

13.10 Studio znanja

14.05 Obrazovne vinjete

14.10 Eko perspektive

14.35 Ekologeri

15.00 Puls prirode

15.35 Velika iluzija

16.10 Optimisti, igrani film

17.00 Ostrvo Amrum, igrani film

19.30 Que vadis, Živorade, film

21.00 Snežana Đurišić: Ljubav uvek pobeđuje

22.00 Alijenista. serija

22.55 TV Teatar: Lukrecija iliti ždero

00.20 Mapo Keys – Koncert u Domu omladine

Najava

TV Teatar: Lukrecija iliti ždero 22.55 RTS2

Ciklus TV teatra u avgustu, posvećen lepršavim predstavama, izgrađenima na romantičnim narativima, pogodnima za letnje vreme, počinjemo emitovanjem kultne predstave Pozorišta na Terazijama, "Lukrecija iliti Ždero", premijerno izvedene 1994. godine. Ovu kasno renesansnu komediju nepoznatog autora, čiji je nepotpuni tekst pronađen u Kotoru, a preradio ga je i dopunio Anton Kolendić, na scenu je postavio Jagoš Marković. U svom prepoznatljivom, razbarušenom, vrtoglavo maštovitom, tragikomičnom scenskom jeziku iz kojeg kipti nezaustavljiva želja za životom i igrom, Marković raspliće tok priče o dvoje mladih čija ljubav nailazi na brojne prepreke i preokrete. Uloge Danica Maksimović, Vladan Savić, Janoš Tot, Goran Bukilić, Goran Šušljik, Maja Noveljić, Dragan Vujić, Nebojša Kundačina.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita – narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – narod pita, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autor i voditelj Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.00 Elita – narod pita, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autor i voditelj Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik, kviz

06.25 Ekskluziv, emisija

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

16.00 Dadilja sa sela, igrana serija

17.00 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.15 U tuđoj koži

23.15 Zvezde Granda, muzički program

03.30 Nećete verovati

04.00 Radna akcija sa Tamarom

Najava

Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva

Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Urgentni centar, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.01 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa, autorka i voditeljka Dragana Radosavljević

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.45 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.01 7 dana: Šargarepa šou

19.01 Pevaj brate, domaća igrana serija

20.00 Drugarčine, igrani film

22.00 Presek

22.01 48 sati svadba

23.01 U tuđoj koži

00.01 Aviondžije, domaća igrana serija

Najava

Pevaj brate 19.01 B92

"Pevaj, brate!" je komedija koja se bavi svetom pop i rok muzike, pevačima i muzičarima koji pokušavaju da pronađu sebe u okruženju kojim dominira folk.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

00.10 Noćni program

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dečji program

11.15 Čudesni život

11.35 Feliks, serija

12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.00 Srcem kroz Srbiju

13.45 Moja priča

14.15 To su bili dani - TV kabare

15.20 Izgubljeno - nađeno, film

17.00 TV Dnevnik

17.25 Vere i zavere, igrana serija

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV Dnevnik

20.05 Poslić, film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.21 Dug moru, igrana serija

00.10 Izgubljeno - nađeno, film

01.38 Poslić, film

03.14 Srcem kroz Srbiju

Najava

Dug moru 23.21 RTV1

Radnja serije se odvija u Bokokotorskom zalivu i u Beogradu. A reč je o meštanima poluostrva Luštica, na kome je korak između živih i mrtvih, sadašnjosti i prošlosti tanak.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Po vašem izboru

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Senka prošlosti, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Senka prošlosti, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

03.50 Provodadžija

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.40 Klan, domaća igrana serija

07.40 Klan, domaća igrana serija

08.40 Paja i Jare, domaći igrani film

10.30 Otpisani, domaći igrani film

12.00 Povratak otpisanih, domaći igrani film

13.40 Loši momci, igrani film

15.40 Loši momci zauvek, igrani film

17.50 Veliki udar, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Okrutne namere, film

23.50 Telo kao dokaz, igrani film

Najava

Okrutne namere 22.00 Happy

Bogati i manipulativni polubrat i sestra, Sebastijan Valmont i Katrin Mertej, ulaze u opasnu igru u elitnom društvu Menhetna. Rajan Filipi, Ris Viterspun, Selma Bler.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Velika iluzija, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Promeni me, igrani film

11.45 Sok od šljiva, igrani film

14.00 Scenarista, film

16.05 Show Stoperka - Goca Tržan

17.30 Kontra kadar

18.10 Veruj u ljubav

19.05 Scena

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Patuljci sa naslovnih strana, film

23.50 Veruj u ljubav podkast

UNA TV

09.35 Esmeralda

10.25 Zabranjena ljubav, serija

11.20 Sulude godine, domaći film

12.50 Džejn Ostin, film

14.50 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film

16.40 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan, info

19.00 Balkanske misterije

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Lov na bivšu ženu, film

23.20 Patriota, film

HYPE TV

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Mobil auto, emisija

11.00 Prekobrojna, igrani film

13.00 Balkan ekspres, igrani film

15.00 Sada i ovde, emisija

17.00 Šta radiš večeras, film

19.00 Mobil auto, emisija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, emisija

23.00 Kako je propao rokenrol, film

Cinemania

07.50 Izgubljen u Firenci, film

09.25 Tigrovi na šinama, film

11.25 Divni dani u Aranhuezu, igrani film

13.00 Modna pepeljuga, film

14.40 Džejms Vajt, igrani film

16.05 Dobro vreme, igrani film

17.45 Izgubljen u Firenci, film

19.20 Neočekivana ljubav, film

21.00 Bitanga s plaže, igrani film

22.35 Tigrovi na šinama, film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.05 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.05 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

18.30 Stav regiona Sarajevo

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Puls planete

24 kitchen

13.00 Miljuška u Meksiku

14.00 Kraljevska kuhinja

15.00 Džejmijeve povoljne gozbe

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Pru Lit: Kotsvoldska kuhinja

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Skrivena Italija

21.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild

Star Movies

05.20 Komšiluk u Los Anđelesu, film

06.00 Ričard Roda, igrani film

07.35 Fantastični gospodin Lisac, animirani film

09.15 Kuća na jezeru, igrani film

11.15 Anđeli i demoni, igrani film

14.00 Odmazda na mafijaški način, igrani film

16.05 Liga čudovišta, igrani film

18.10 Pokloni, film

20.00 Klub ljubitelja Džejn Ostin, film

22.05 Anđeo sa dva lika, igrani film

Star Life

09.15 911

12.00 Povratak na Nimino ostrvo

13.50 Kako sam upoznala vašeg oca

14.15 Darma i Greg

14.45 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uhvati ritam 2, igrani film

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