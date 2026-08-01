RTS1
05.55 Jutarnji program
08.00 Jutarnji Dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica: Sisevac - Kalifornija sred Pomoravlja
11.00 Ptica pevačica
11.15 Jaka, uvek na dva točka
11.30 Porodične priče
12.00 Dnevnik 1
12.30 Svet: Uživo
13.30 Rodoslavac
14.00 Vesti
14.10 Gastronomad
14.30 TV lica: Branko Janković
15.20 Vesti
15.30 Tvrđava, serija
16.30 Most, film
18.25 Kvadratura kruga
18.55 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Tvrđava, serija
21.00 Superpotera, kviz
22.00 Palestina ‘36, film
00.05 Vesti
00.15 Lepota poroka, film
02.15 Dnevnik 2, r.
02.50 Šarenica
04.30 Gastronomad
Najava
Palestina ‘36 22.00 RTS1
Palestina, 1936. godine. Ustanak koji je uzdrmao jedno carstvo. Dok se sela širom Mandatne Palestine dižu protiv britanske kolonijalne vlasti, Jusuf luta između svog seoskog doma i Jerusalima, čeznući za budućnošću izvan sve žešćih nemira. Ali istorija je neumoljiva. Uloge: Džeremi Ajrons, Robert Aramajo, Lijam Kaningem
RTS2
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Dečji program
09.45 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Naši susreti:
12.10 Dozvolite…
12.40 Nas je 10%
13.10 Studio znanja
14.05 Obrazovne vinjete
14.10 Eko perspektive
14.35 Ekologeri
15.00 Puls prirode
15.35 Velika iluzija
16.10 Optimisti, igrani film
17.00 Ostrvo Amrum, igrani film
19.30 Que vadis, Živorade, film
21.00 Snežana Đurišić: Ljubav uvek pobeđuje
22.00 Alijenista. serija
22.55 TV Teatar: Lukrecija iliti ždero
00.20 Mapo Keys – Koncert u Domu omladine
Najava
TV Teatar: Lukrecija iliti ždero 22.55 RTS2
Ciklus TV teatra u avgustu, posvećen lepršavim predstavama, izgrađenima na romantičnim narativima, pogodnima za letnje vreme, počinjemo emitovanjem kultne predstave Pozorišta na Terazijama, "Lukrecija iliti Ždero", premijerno izvedene 1994. godine. Ovu kasno renesansnu komediju nepoznatog autora, čiji je nepotpuni tekst pronađen u Kotoru, a preradio ga je i dopunio Anton Kolendić, na scenu je postavio Jagoš Marković. U svom prepoznatljivom, razbarušenom, vrtoglavo maštovitom, tragikomičnom scenskom jeziku iz kojeg kipti nezaustavljiva želja za životom i igrom, Marković raspliće tok priče o dvoje mladih čija ljubav nailazi na brojne prepreke i preokrete. Uloge Danica Maksimović, Vladan Savić, Janoš Tot, Goran Bukilić, Goran Šušljik, Maja Noveljić, Dragan Vujić, Nebojša Kundačina.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita – narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – narod pita, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autor i voditelj Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.00 Elita – narod pita, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autor i voditelj Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik, kviz
06.25 Ekskluziv, emisija
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
16.00 Dadilja sa sela, igrana serija
17.00 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.15 U tuđoj koži
23.15 Zvezde Granda, muzički program
03.30 Nećete verovati
04.00 Radna akcija sa Tamarom
Najava
Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva
Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Urgentni centar, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.01 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa, autorka i voditeljka Dragana Radosavljević
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.45 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.01 7 dana: Šargarepa šou
19.01 Pevaj brate, domaća igrana serija
20.00 Drugarčine, igrani film
22.00 Presek
22.01 48 sati svadba
23.01 U tuđoj koži
00.01 Aviondžije, domaća igrana serija
Najava
Pevaj brate 19.01 B92
"Pevaj, brate!" je komedija koja se bavi svetom pop i rok muzike, pevačima i muzičarima koji pokušavaju da pronađu sebe u okruženju kojim dominira folk.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
00.10 Noćni program
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dečji program
11.15 Čudesni život
11.35 Feliks, serija
12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.00 Srcem kroz Srbiju
13.45 Moja priča
14.15 To su bili dani - TV kabare
15.20 Izgubljeno - nađeno, film
17.00 TV Dnevnik
17.25 Vere i zavere, igrana serija
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV Dnevnik
20.05 Poslić, film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.21 Dug moru, igrana serija
00.10 Izgubljeno - nađeno, film
01.38 Poslić, film
03.14 Srcem kroz Srbiju
Najava
Dug moru 23.21 RTV1
Radnja serije se odvija u Bokokotorskom zalivu i u Beogradu. A reč je o meštanima poluostrva Luštica, na kome je korak između živih i mrtvih, sadašnjosti i prošlosti tanak.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Po vašem izboru
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Senka prošlosti, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Senka prošlosti, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
03.50 Provodadžija
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.40 Klan, domaća igrana serija
07.40 Klan, domaća igrana serija
08.40 Paja i Jare, domaći igrani film
10.30 Otpisani, domaći igrani film
12.00 Povratak otpisanih, domaći igrani film
13.40 Loši momci, igrani film
15.40 Loši momci zauvek, igrani film
17.50 Veliki udar, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Okrutne namere, film
23.50 Telo kao dokaz, igrani film
Najava
Okrutne namere 22.00 Happy
Bogati i manipulativni polubrat i sestra, Sebastijan Valmont i Katrin Mertej, ulaze u opasnu igru u elitnom društvu Menhetna. Rajan Filipi, Ris Viterspun, Selma Bler.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Velika iluzija, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Promeni me, igrani film
11.45 Sok od šljiva, igrani film
14.00 Scenarista, film
16.05 Show Stoperka - Goca Tržan
17.30 Kontra kadar
18.10 Veruj u ljubav
19.05 Scena
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Patuljci sa naslovnih strana, film
23.50 Veruj u ljubav podkast
UNA TV
09.35 Esmeralda
10.25 Zabranjena ljubav, serija
11.20 Sulude godine, domaći film
12.50 Džejn Ostin, film
14.50 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film
16.40 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan, info
19.00 Balkanske misterije
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Lov na bivšu ženu, film
23.20 Patriota, film
HYPE TV
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Mobil auto, emisija
11.00 Prekobrojna, igrani film
13.00 Balkan ekspres, igrani film
15.00 Sada i ovde, emisija
17.00 Šta radiš večeras, film
19.00 Mobil auto, emisija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, emisija
23.00 Kako je propao rokenrol, film
Cinemania
07.50 Izgubljen u Firenci, film
09.25 Tigrovi na šinama, film
11.25 Divni dani u Aranhuezu, igrani film
13.00 Modna pepeljuga, film
14.40 Džejms Vajt, igrani film
16.05 Dobro vreme, igrani film
17.45 Izgubljen u Firenci, film
19.20 Neočekivana ljubav, film
21.00 Bitanga s plaže, igrani film
22.35 Tigrovi na šinama, film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.05 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.05 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
18.30 Stav regiona Sarajevo
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Puls planete
24 kitchen
13.00 Miljuška u Meksiku
14.00 Kraljevska kuhinja
15.00 Džejmijeve povoljne gozbe
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Pru Lit: Kotsvoldska kuhinja
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Skrivena Italija
21.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild
Star Movies
05.20 Komšiluk u Los Anđelesu, film
06.00 Ričard Roda, igrani film
07.35 Fantastični gospodin Lisac, animirani film
09.15 Kuća na jezeru, igrani film
11.15 Anđeli i demoni, igrani film
14.00 Odmazda na mafijaški način, igrani film
16.05 Liga čudovišta, igrani film
18.10 Pokloni, film
20.00 Klub ljubitelja Džejn Ostin, film
22.05 Anđeo sa dva lika, igrani film
Star Life
09.15 911
12.00 Povratak na Nimino ostrvo
13.50 Kako sam upoznala vašeg oca
14.15 Darma i Greg
14.45 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uhvati ritam 2, igrani film
22.10 911
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