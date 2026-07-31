22.10 RTS1

Lepota poroka

U zaostalim selima crnogorskog krša običaj je da muž nevernu ženu maljem ubije preko pogače. U takvoj sredini živi mladi bračni par, zavetovan na doživotnu vernost. Žive siromašno i rado prihvate poziv čoveka koji je otišao za lakom zaradom u primorje, da slede njegov primer. On se zaposli u solani, a ona kao spremačica u nudističkom kampu. Tradicionalno vaspitana, užasava se nad golotinjom, naročito kad posprema apartman dvoje mladih stranaca koje zabavlja njena zbunjenost. Uz njihov podsticaj, ona postepeno oslobađa tradicijom sputanu senzualnost. Uloge: Mira Furlan, Milutin Karadžić, Petar Božović, Mira Banjac.

18.20 RTS2

Ostrvo Amrum

„Ostrvo Amrum“ je nemačka istorijska drama iz 2025. godine, koju je režirao Fatih Akin prema motivima iz detinjstva scenariste Harka Boma. Film prati dvanaestogodišnjeg dečaka Naninga koji se bori za preživljavanje sa porodicom na istoimenom vetrovitom ostrvu u proleće 1945. godine, dok mu se predratni svet ruši u poslednjim danima Drugog svetskog rata. Ovaj film imao je premijeru na festivalu u Kanu 2025. godine. Uloge: Džasper Bilerbek, Lora Tonke, Lisa Hagmajster.

22.15 B92

Terminator 3: Pobuna mašina

Prošla je cela decenija od kada je Džon Konor pomogao da se čovečanstvo spase od masovnog istrebljenja. Sada Konor živi kao beskućnik, bez novca i posla; ne postoji nikakav trag o njegovom postojanju. Skajnet – visokorazvijena mreža mašina koja je već jednom pokušala da ga ubije i povede rat protiv čovečanstva – ne može da mu uđe u trag. Tako je sve dok se iz senke budućnosti ne pojavi T-X, Skajnetov najsofisticiraniji kiborg kako bi obavio posao koji njegov prethodnik T-1000 nije završio. Ta mašina je nemilosrdna isto toliko koliko je lep njen ljudski oblik. Konorova jedina nada za spas je Terminator, njegov davni misteriozni ubica. Zajedno moraju pobediti superiornu T-X i sprečiti sudnji dan ili se suočiti s apokalipsom i nestankom civilizacije. Uloge: Arnold Švarceneger, Nik Stal, Kristana Loken, Kler Dejns.