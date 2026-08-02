Ministar odbrane Irana, general Sardar Ibn al-Reza poručio je da neprijatelji te zemlje neće zateći iransku naciju ni iznenađenu, ni pasivnu.

“Nedavne izjave neprijatelja, iako iznete u kontekstu psiholoških operacija i računarskog ratovanja, mi posmatramo kao svaku pretnju koja je stvarna i vredna pažnje. Nećemo biti ni iznenađeni niti pasivni; pretnju uzimamo kao osnovu za povećanje spremnosti, jačanje odvraćanja i povećanje sopstvene moći", navodi se u objavi generala Al-Reze na mreži Iks.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je Iranu jutros moćnim američkim vojnim udarima.

"SAD su spremne da krenu protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojnog terora, snage i moći koji nisu viđeni od Drugog svetskog rata. Uprkos tome, upravo su nas zamolili Iran i druge zemlje Bliskog istoka da obustavimo bilo kakav napad jer su okviri dogovora usaglašeni. To bi uključivalo trenutno, potpuno i totalno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana", navodi se u Trampovoj objavi na mreži Truth Social.