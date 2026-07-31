Arena Premium 1

06.00  Superliga

08.30  UCL kvalifikacije

10.30  UCL kvalifikacije

12.30  Superliga

14.30  Superliga

16.30  UE(C)L kvalifikacije

18.30  Najava 3. Kola Fudbal Mozzartbet Superliga

19.00  Fudbal Prijateljske utakmice: NEC – Sevilja

21.00  Fudbal Škotska liga: Dandi junajted – Rejndžers

23.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina

01.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan

04.00  Superliga

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 3

08.00  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 4

10.30  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 1

12.30  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 2

14.30  Moto Sport Naskar kup: Indianapolis

18.00  Fudbal Poljska liga: Visla Plock – Viđev Lođ

20.30  Fudbal Poljska liga: Motor – Jagjelonja

23.00  Moto Sport Formula 1: Mađarska, trka

01.30  Best of NBA Plej-of

03.30  Bejzbol: New York Yankees - Chicago Cubs

 

Eurosport 1

05.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi,

08.00  Snuker: Šangaj Masters, polufinala

11.00  Jedrenje: SailGP, Portsmouth

12.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4

13.00  Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,

13.30  Biciklizam: AIN tur, muškarci Etapa 3

14.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci

15.45  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci

17.45  Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,

18.15  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4

20.00  Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5

23.00  Snuker: Šangaj Masters, polufinala