Arena Premium 1
06.00 Superliga
08.30 UCL kvalifikacije
10.30 UCL kvalifikacije
12.30 Superliga
14.30 Superliga
16.30 UE(C)L kvalifikacije
18.30 Najava 3. Kola Fudbal Mozzartbet Superliga
19.00 Fudbal Prijateljske utakmice: NEC – Sevilja
21.00 Fudbal Škotska liga: Dandi junajted – Rejndžers
23.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina
01.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan
04.00 Superliga
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 3
08.00 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 4
10.30 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 1
12.30 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 2
14.30 Moto Sport Naskar kup: Indianapolis
18.00 Fudbal Poljska liga: Visla Plock – Viđev Lođ
20.30 Fudbal Poljska liga: Motor – Jagjelonja
23.00 Moto Sport Formula 1: Mađarska, trka
01.30 Best of NBA Plej-of
03.30 Bejzbol: New York Yankees - Chicago Cubs
Eurosport 1
05.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi,
08.00 Snuker: Šangaj Masters, polufinala
11.00 Jedrenje: SailGP, Portsmouth
12.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4
13.00 Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,
13.30 Biciklizam: AIN tur, muškarci Etapa 3
14.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci
15.45 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci
17.45 Magazin: Biciklizam, Tour de France žene 2026,
18.15 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4
20.00 Atletika: Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 5
23.00 Snuker: Šangaj Masters, polufinala
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