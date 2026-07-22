Ministarstvo odbrane raspisalo je danas konkurs za dodelu 49 studentskih stipendija za školsku 2026/2027. godinu.

Kako se navodi u saopštenju iz Ministarstva odbrane, konkurs je namenjen za 37 studenata osnovnih akademskih studija i 12 studenata master akademskih studija, kojima će tokom školovanja biti obezbeđena finansijska podrška, a po završetku studija zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Podrška od 50.000 do 60.000 dinara

Studenti osnovnih akademskih studija koji ispune uslove za sticanje statusa vojnog stipendiste primaće mesečnu stipendiju u iznosu od 50.000 dinara, dok će studenti master akademskih studija mesečno dobijati stipendiju u iznosu od 60.000 dinara.

Ko ima pravo na novac

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, a finansiraju se iz budžeta Republike Srbije, imaju državljanstvo Srbije i prebivalište na njenoj teritoriji.

Uslovi su i da stipendisti nisu gubili nijednu godinu tokom studija, da su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu koja je za svaku stipendiju unapred navedena.

Rok zu prijavu

Rok za prijavljivanje na konkurs je do 30. oktobra 2026. godine.

Po završetku školovanja, vojni stipendisti zasnovaće radni odnos u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije, u svojstvu oficira ili civilnog lica, sa mestom službovanja u Beogradu.