Penelope Kruz, jedna od najpoznatijih španskih glumica i dobitnica Oskara, se 2013. godine oprobala i kao scenaristkinja i rediteljka.

Njen rediteljski debi ubrzo je privukao veliku pažnju jer je nakon objavljivanja na Jutjubu delimično cenzurisan zbog navodno previše provokativnog sadržaja. Glumica je kasnije rekla da takvu odluku smatra licemernom.

Reč je o kratkom promotivnom filmu za kolekciju donjeg veša L'Agent kompanije Agent Provocateur, u kojem se pojavljuje i njen suprug Havijer Bardem. Film prati građevinskog radnika koji zamišlja da ulazi u vilu punu zavodljivih žena, ali se na kraju otkriva da je sve to bio samo san.

„Želela sam da to bude proslava ženske lepote“, rekla je Kruz.



Nakon objavljivanja, promotivni film je uklonjen ili ograničen na Jutjubu jer je ocenjen kao neprikladan za mlađu publiku. Kruz je istakla da ne razume zašto je njen film cenzurisan, dok se mnogo nasilniji sadržaj može pronaći na internetu bez ikakvih problema.

„Tamo ima toliko nasilnog sadržaja, a niko ne proverava vaše godine niti traži vašu imejl adresu pre gledanja“, istakla je. Dodala je da joj ne smeta što je zbog filma nazivaju „perverznjakinjom“, jer smatra da je to manji problem od nasilnog sadržaja kojem su mladi ljudi često izloženi, piše Far Out.

Čak i na početku karijere, Kruz se plašila da bi eksplicitnije scene iz filma „Šunka, šunka“ mogle da obeleže njenu karijeru. Ipak, kasnije se etablirala kao jedna od najuspešnijih evropskih glumica u Holivudu, a cenzuru svog rediteljskog debija iskoristila je da progovori o dvostrukim standardima koji postoje na internetu.