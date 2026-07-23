Zbog postojanja osnovane sumnje da je D. Đ. iz Leskovca dana 21. jula u vremenu od 13.20 do 13.30 sati u svojoj porodičnoj kući u ovom gradu polno uznemiravao maloletnicu, takođe iz Leskovca, određen mu je pritvor u trajanju od trideset dana, saopštio je Osnovni sud u Leskovcu.

- Prema osumnjičenom je određen pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na neispitane svedoke i maloletnu oštećenu, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju OJT Leskovac.

Alo/Jugmedia

BONUS VIDEO