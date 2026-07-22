Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA SP, polufinale: Francuska – Španija
08.00 Fudbal FIFA SP, polufinale: Engleska – Argentina
10.00 Fudbal FIFA SP - Meč za 3. mesto: Francuska - Engleska
13.00 Fudbal FIFA SP – Finale: Španija - Argentina
16.30 Goleada
18.00 Sve prolazi, Zvezda traje: Preporod
18.30 Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Larne - Crvena zvezda
20.30 Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Železničar – Braga
23.00 Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio
00:00 Kopa Sudamerikana
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Slovenija
08.00 Odbojka Liga Nacija: Japan – Argentina
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan
15.30 Sprint Moto Sport Formula 2: Belgija
17.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija
19.00 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Omonija - Kairat
21.00 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Đer - Mec, finale
22.30 Košarka Evrokup finale G1: Bešiktas - Bur
00.30 Fudbal Brazilska liga: Koritiba – Palmeiras
02.30 Fudbal Brazilska liga: Šapekoense – Flamengo
04.30 Košarkaška pravila - Aleksa Avramović
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
07.00 Triatlon: PTO Tour, Singapur
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
10.00 Triatlon: PTO Tour, Singapur
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
13.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17
18.00 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.30 Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
20.00 Triatlon: PTO Tour, Pamplona
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17
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