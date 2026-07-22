Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA SP, polufinale: Francuska – Španija

08.00  Fudbal FIFA SP, polufinale: Engleska – Argentina

10.00  Fudbal FIFA SP - Meč za 3. mesto: Francuska - Engleska

13.00  Fudbal FIFA SP – Finale: Španija - Argentina

16.30  Goleada

18.00  Sve prolazi, Zvezda traje: Preporod

18.30  Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Larne - Crvena zvezda

20.30  Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio

21.00  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Železničar – Braga

23.00  Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio

00:00  Kopa Sudamerikana

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Slovenija

08.00  Odbojka Liga Nacija: Japan – Argentina

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan

15.30  Sprint Moto Sport Formula 2: Belgija

17.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija

19.00  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Omonija - Kairat

21.00  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Đer - Mec, finale

22.30  Košarka Evrokup finale G1: Bešiktas - Bur

00.30  Fudbal Brazilska liga: Koritiba – Palmeiras

02.30  Fudbal Brazilska liga: Šapekoense – Flamengo

04.30  Košarkaška pravila - Aleksa Avramović

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

07.00  Triatlon: PTO Tour, Singapur

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

10.00  Triatlon: PTO Tour, Singapur

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

13.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17

18.00  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.30  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

20.00  Triatlon: PTO Tour, Pamplona

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17