RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.55 Veterinarska misija

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Srećni ljudi, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.35 Obrazovne vinjete

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Srećni ljudi, igrana serija

20.50 Zlatni dečko, film

22.40 Dnevnik

23.05 Kulturni dnevnik

23.20 Teritorija Komanča, film

00.40 Dinastija, serija

01.20 I životinje tuguju: Mit ili stvarnost

02.20 Dnevnik

02.50 Oko/Oko magazin

03.20 Veterinarska misija

03.50 Kuhinja moga kraja

Najava

Zlatni dečko 20.50 RTS1

"Zlatni dečko" je priča o tome kuda vas sve može odvesti talenat, ali i priča o drugoj šansi. Sa Denisom Murićem u naslovnoj ulozi, film prati mladog, vanserijski talentovanog fudbalera, problematičnog temperamenta koji je meta različitih interesa. Žanrovski, može se svrstati u dramu-triler, ali ima i akcionih i ljubavnih elemenata. Uloge: Denis Murić, Petar Strugar, Andrija Kuzmanović, Igor Benčina, Ljubomir Bulajić, Tihomir Stanić, Strahinja Blažić.

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Kukuriku šou

08.15 Lola i Mila

08.20 Pustolov (2007)

08.50 Sedefna ruža

09.15 Ovako vas vidimo

09.50 Sedefna ruža

09.15 Ovako vas vidimo

09.40 Neobično o biljkama

09.50 Uprirodi se

10.00 #Zona talenta

10.30 Dobro je dobro je znati...

11.05 Naučni portal

11.35 Kulturna baština Srbije

12.00 Čitanje pozorišta

12.35 Pravo na sutra

13.00 Lice i naličje: Sveti Sava

13.35 Boje duše: Najistknutiji u idealnom pravcu

14.00 Ksandau, film

15.40 Ženski raj, serija

16.20 Sat

17.30 Rodoslavci: Dobri ljudi Krfa

18.00 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

18.35 Svevremenik: Njegoš

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.05 I životinje tuguju: Mit ili stvarnost

21.00 Ženski raj, serija

21.45 O ljubavi i gađenju

22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj

22.40 Bunt

23.15 Alijenista, serija

00.05 Džez klub

00.55 Gorka osveta, serija

01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.45 Sat

02.35 Rodoslavci

03.05 Dobro je dobro je znati…

03.40 Eko perspektive

04.05 Kulturna baština Srbije

Najava

Rodoslavci: Dobri ljudi Krfa 17.30 RTS2

U krfskoj epopeji 1916. godine, dok se srpska vojska oporavljala, ili umirala izmučena ratom, progonom i albanskim sunovratima, iz maglina zaborava izranjaju i svetle imena ljudi koji su tada sopstvene želje i interese ostavljali po strani, u nastojanju da budu od koristi i pomoći pristiglim nevoljnicima. Saosećanje i plemenitost su presudili da se prema izgnanicima, te, 1916. godine, ljubav iskazuje i delom. Tako je radio i počasni konzul Kraljevine Srbije – za koga se govori da je bio najbogatiji Krfljanin, ali i Krfljanin najvećeg srca. Na Krfu se 1916. i naredne godine, ispisivala takva istorija. I vesti o svemu bile su vrlo važne. Slagari i mašine su radili danonoćno da bi se po svetu moglo razaslati, na dan po 10.000 primeraka ovih izgnaničkih novina. U Srpskim novinama je bilo i poruka pristiglih putem Crvenog krsta, o tome ko je i gde je, da li su zdravi, živi, oni koji su otišli i oni koji su ostali... Razmere tragedije će se utvrditi na mirovnoj konferenciji u Parizu, gde je ostalo upisano da je Srbija u Velikom ratu izgubila 27,78 posto svoje populacije… U novinama su obnarodovane odluke, rešenja i važna dostignuća izbegličke srpske zbilje na Krfu. Jer, život je zaista koračao dalje. Mnogo je neispričanih priča u mozaiku o Srbiji u Velikom ratu, među kojima je i ona o spomeniku, u selu Narta, koji su italijanski vojnici podigli srpskim vojnicima – „svojim saborcima Srbima, neustrašivim vojnicima”, kako su napisali… Tu je i priča o otvaranju škola radi obrazovanja srpske dece i vojnika na Krfu, ali i o uspostaljanju sanitetske jedinice koju su osnovali francuski brigadni general De Mondezir i kontraadmiral De Gedon u Ahilionu, dvorcu nemačkog kralja koji je danas muzej.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou

Najava

Sudbina 22.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv, emisija

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija

16.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

20.55 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, domaća igrana serija

23.00 Glam i Drama, emisija

00.00 Prečica do sreće, film

01.45 Dečak, film

03.25 Ekskluziv

Najava

Prečica do sreće 00.00 Prva

Pisac i potpuni luzer – to je Džabez Stoun! Nije u mogućnosti da proda ni jedan svoj roman, živi u jadnom stanu i nema nikakve sreće sa ženama.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Savršeni ubica, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Sanjalica 19.05 B92

Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, igrana serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, igrana serija

18.15 Crvene ruže, igrana serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 Bingo

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Senka prošlosti, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, igrana serija

02.00 Radio Happy

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Emisija: Pretres, gost - Intervju: Suzana Mančić

09.30 Dug moru, serija

10.30 Pevaj brate, serija

11.00 Kvar, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, serija

15.00 Emisija: Ko si kad ne gleda niko - gost: Lisović making off

15.30 Život uživo, emisija

16.00 Laf u srcu, film

18.00 Dug moru, serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, serija

21.00 Pevaj brate, serija

22.00 ABS šou, emisija

23.00 Udarna vest, film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri

13.00 Po kuva u Maleziji

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina svakodnevna pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Neka bude jednostavno

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Skajmed

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.30 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

10.20 Prijateljstvo, igrani film

12.05 Snežana, film

13.35 Kuća koju je džek sagradio, igrani film

16.05 Pariz može da sačeka, film

17.35 Južnjačka posla, film

19.35 Kuća mog oca, igrani film

21.00 Bruklin, film

22.50 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

00.20 Nevidljivi život, igrani film

SUPERSTAR

07.15 Klan, domaća igrana serija

08.20 Klan, domaća igrana serija

09.25 Špijun na štiklama, domaći igrani film

10.55 96 sati Istanbul, igrani film

12.30 Liga pravde, igrani film

14.35 Kako je propao rokenrol, domaći igrani film

16.20 Goli pištolj 3, film

17.50 Sivilo, igrani film

19.55 Klan, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.05 Neprijatelj pred vratima , igrani film

23.55 Strava u Ulici Brestova 3, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Mamin novi frajer, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.15 Kontra kadar

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje Podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.05 Metar moga sela

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.45 Scena

00.05 Azbuka našeg života, igrana serija

01.05 Debeli i mršavi, igrani film

02.45 Život u balansu

03.35 Azbuka našeg života, igrana serija

04.35 Idi mi, dođi mi, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Zavestanje

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča