RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.55 Veterinarska misija
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Srećni ljudi, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.35 Obrazovne vinjete
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Srećni ljudi, igrana serija
20.50 Zlatni dečko, film
22.40 Dnevnik
23.05 Kulturni dnevnik
23.20 Teritorija Komanča, film
00.40 Dinastija, serija
01.20 I životinje tuguju: Mit ili stvarnost
02.20 Dnevnik
02.50 Oko/Oko magazin
03.20 Veterinarska misija
03.50 Kuhinja moga kraja
Najava
Zlatni dečko 20.50 RTS1
"Zlatni dečko" je priča o tome kuda vas sve može odvesti talenat, ali i priča o drugoj šansi. Sa Denisom Murićem u naslovnoj ulozi, film prati mladog, vanserijski talentovanog fudbalera, problematičnog temperamenta koji je meta različitih interesa. Žanrovski, može se svrstati u dramu-triler, ali ima i akcionih i ljubavnih elemenata. Uloge: Denis Murić, Petar Strugar, Andrija Kuzmanović, Igor Benčina, Ljubomir Bulajić, Tihomir Stanić, Strahinja Blažić.
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Kukuriku šou
08.15 Lola i Mila
08.20 Pustolov (2007)
08.50 Sedefna ruža
09.15 Ovako vas vidimo
09.50 Sedefna ruža
09.15 Ovako vas vidimo
09.40 Neobično o biljkama
09.50 Uprirodi se
10.00 #Zona talenta
10.30 Dobro je dobro je znati...
11.05 Naučni portal
11.35 Kulturna baština Srbije
12.00 Čitanje pozorišta
12.35 Pravo na sutra
13.00 Lice i naličje: Sveti Sava
13.35 Boje duše: Najistknutiji u idealnom pravcu
14.00 Ksandau, film
15.40 Ženski raj, serija
16.20 Sat
17.30 Rodoslavci: Dobri ljudi Krfa
18.00 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
18.35 Svevremenik: Njegoš
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.05 I životinje tuguju: Mit ili stvarnost
21.00 Ženski raj, serija
21.45 O ljubavi i gađenju
22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj
22.40 Bunt
23.15 Alijenista, serija
00.05 Džez klub
00.55 Gorka osveta, serija
01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.45 Sat
02.35 Rodoslavci
03.05 Dobro je dobro je znati…
03.40 Eko perspektive
04.05 Kulturna baština Srbije
Najava
Rodoslavci: Dobri ljudi Krfa 17.30 RTS2
U krfskoj epopeji 1916. godine, dok se srpska vojska oporavljala, ili umirala izmučena ratom, progonom i albanskim sunovratima, iz maglina zaborava izranjaju i svetle imena ljudi koji su tada sopstvene želje i interese ostavljali po strani, u nastojanju da budu od koristi i pomoći pristiglim nevoljnicima. Saosećanje i plemenitost su presudili da se prema izgnanicima, te, 1916. godine, ljubav iskazuje i delom. Tako je radio i počasni konzul Kraljevine Srbije – za koga se govori da je bio najbogatiji Krfljanin, ali i Krfljanin najvećeg srca. Na Krfu se 1916. i naredne godine, ispisivala takva istorija. I vesti o svemu bile su vrlo važne. Slagari i mašine su radili danonoćno da bi se po svetu moglo razaslati, na dan po 10.000 primeraka ovih izgnaničkih novina. U Srpskim novinama je bilo i poruka pristiglih putem Crvenog krsta, o tome ko je i gde je, da li su zdravi, živi, oni koji su otišli i oni koji su ostali... Razmere tragedije će se utvrditi na mirovnoj konferenciji u Parizu, gde je ostalo upisano da je Srbija u Velikom ratu izgubila 27,78 posto svoje populacije… U novinama su obnarodovane odluke, rešenja i važna dostignuća izbegličke srpske zbilje na Krfu. Jer, život je zaista koračao dalje. Mnogo je neispričanih priča u mozaiku o Srbiji u Velikom ratu, među kojima je i ona o spomeniku, u selu Narta, koji su italijanski vojnici podigli srpskim vojnicima – „svojim saborcima Srbima, neustrašivim vojnicima”, kako su napisali… Tu je i priča o otvaranju škola radi obrazovanja srpske dece i vojnika na Krfu, ali i o uspostaljanju sanitetske jedinice koju su osnovali francuski brigadni general De Mondezir i kontraadmiral De Gedon u Ahilionu, dvorcu nemačkog kralja koji je danas muzej.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Intervju sa pobednikom, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou
Najava
Sudbina 22.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv, emisija
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija
16.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
20.55 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, domaća igrana serija
23.00 Glam i Drama, emisija
00.00 Prečica do sreće, film
01.45 Dečak, film
03.25 Ekskluziv
Najava
Prečica do sreće 00.00 Prva
Pisac i potpuni luzer – to je Džabez Stoun! Nije u mogućnosti da proda ni jedan svoj roman, živi u jadnom stanu i nema nikakve sreće sa ženama.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Savršeni ubica, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Sanjalica 19.05 B92
Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, igrana serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, igrana serija
18.15 Crvene ruže, igrana serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 Bingo
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Senka prošlosti, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, igrana serija
02.00 Radio Happy
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Emisija: Pretres, gost - Intervju: Suzana Mančić
09.30 Dug moru, serija
10.30 Pevaj brate, serija
11.00 Kvar, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, serija
15.00 Emisija: Ko si kad ne gleda niko - gost: Lisović making off
15.30 Život uživo, emisija
16.00 Laf u srcu, film
18.00 Dug moru, serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, serija
21.00 Pevaj brate, serija
22.00 ABS šou, emisija
23.00 Udarna vest, film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri
13.00 Po kuva u Maleziji
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina svakodnevna pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Neka bude jednostavno
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Skajmed
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.30 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
10.20 Prijateljstvo, igrani film
12.05 Snežana, film
13.35 Kuća koju je džek sagradio, igrani film
16.05 Pariz može da sačeka, film
17.35 Južnjačka posla, film
19.35 Kuća mog oca, igrani film
21.00 Bruklin, film
22.50 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
00.20 Nevidljivi život, igrani film
SUPERSTAR
07.15 Klan, domaća igrana serija
08.20 Klan, domaća igrana serija
09.25 Špijun na štiklama, domaći igrani film
10.55 96 sati Istanbul, igrani film
12.30 Liga pravde, igrani film
14.35 Kako je propao rokenrol, domaći igrani film
16.20 Goli pištolj 3, film
17.50 Sivilo, igrani film
19.55 Klan, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.05 Neprijatelj pred vratima , igrani film
23.55 Strava u Ulici Brestova 3, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Mamin novi frajer, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.15 Kontra kadar
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje Podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.05 Metar moga sela
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.45 Scena
00.05 Azbuka našeg života, igrana serija
01.05 Debeli i mršavi, igrani film
02.45 Život u balansu
03.35 Azbuka našeg života, igrana serija
04.35 Idi mi, dođi mi, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Zavestanje
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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