Država Srbija je pripremila novi paket pomoći za građane, a najveći deo namenjen je upravo penzionerima. Prema najavljenim merama, svih 1.663.989 penzionera u Srbiji dobiće jednokratnu novčanu pomoć, dok će iznos zavisiti od visine njihove penzije.

Za ovu meru izdvojeno je 377,2 miliona evra, a cilj je da najveću podršku dobiju penzioneri sa najnižim primanjima.

Kada počinje isplata pomoći penzionerima?

Najvažnije pitanje za penzionere jeste kada će novac biti uplaćen.

Prema najavama nadležnih, isplata jednokratne pomoći trebalo bi da bude realizovana do 15. septembra.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fonda PIO) potvrdili su je da se radi na izmenama zakona kako bi sredstva bila isplaćena najkasnije do sredine septembra.

Takođe, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da se isplata očekuje u tom periodu.

Koliko novca dobijaju penzioneri?

Visina pomoći zavisi od iznosa penzije.

- 35.000 dinara dobiće penzioneri čija penzija iznosi do 31.092 dinara (minimalna penzija)

- 27.500 dinara – penzioneri sa penzijom od 31.092 do 56.848 dinara.

- 20.000 dinara – penzioneri čija su primanja veća od prosečne penzije.

Najveći iznos pomoći namenjen je penzionerima sa najnižim primanjima, kojima će jednokratna isplata u pojedinim slučajevima biti veća od mesečne penzije.

Broj penzionera

Prema poslednjim zvaničnim podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) za maj 2026. godine, u Srbiji je ukupno 1.663.989 korisnika prima penziju.

Najveći broj korisnika prima starosnu penziju – 1.124.218, dok invalidsku penziju prima 220.860 korisnika, a porodičnu 318.911.

Dodatne pogodnosti za penzionere

Pored jednokratne novčane pomoći, najavljen je i paket dodatnih mera koje bi trebalo da smanje troškove života.

Jeftiniji lekovi

Lista lekova na recept se širi, a doplate se smanjuju. Neki lekovi koji su koštali 5.000 ili 6.000 dinara sada će koštati oko 2.000 dinara, što za penzionere koji koriste redovnu terapiju praktično znači uštedu i do 8.000 dinara mesečno.

Novi turistički vaučeri

Najavljena je podela još 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo da se prijave za vaučere imaju svi penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Popust na račune za struju i gas

Produženjem uredbe o energetski ugroženim kupcima, deo penzionera moći će da ostvari dodatni popust od 1.000 dinara na račune za električnu energiju i gas.

Ovaj paket mera predstavlja sveobuhvatnu podršku kojom država nastoji da zaštiti najstarije sugrađane i omogući im dostojanstveniji život u uslovima globalne krize. Dodatne detalje o merama podrške i za druge kategorije građana koje je država najavila možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.