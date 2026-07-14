Reč je o Tomu Kruzu.

U filmu "Diger" Kruz igra ekscentričnog milijardera koji se bori sa ekološkom katastrofom koju je sam stvorio.



Prvi trejler za film Alehandra G. Injaritua „Diger“, predstavlja film kao „komediju katastrofalnih razmera“.

Komedija o ekološkoj katastrofi

Kruz u filmu tumači Digera Rokvela, ekscentričnog naftnog milijardera i „najmoćnijeg čoveka na svetu“ koji kreće u haotičnu misiju kako bi dokazao da je spasilac čovečanstva.

U trejleru se čini da se svet kreće ka ekološkoj katastrofi (topljenju ledenog brega) koja će izazvati nuklearni rat. Oba događaja je možda, a možda i nije, izazvala Digerova kompanija.

„Diger nas je sve uvukao u ovaj haos i Diger će nas ponovo iskopavati“, kaže Džon Gudman, koji glumi američkog predsednika.

Reditelj Injaritu je rekao da je počeo da zamišlja ideju o Digeru „odmah nakon filma Povratnik koji je režirao 2015.

Neverovatna transformacija

„Filmu je bio potreban Tom Kruz. Želeli smo da radimo zajedno od početka veka“, rekao je Injaritu. „Transformacija kroz koju je on prošao bila je zapanjujuća.“, dodao je reditelj.

Kruz je rekao da je imao osećaj da se poslednjih 40 godina pripremao za ovako zahtevnu ulogu. Film "Diger" je mračna komedija o uništenju sveta i onima koji su za to odgovorni, piše Irish Times.

Film će svoju premijeru imati u bioskopima širom sveta 2. oktobra.