Arena premium 1

06.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT

08.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva

10.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

12.30  Moto Sport Formula 1 Belgija: Trka

15.30  Fudbal FIFA SP: Francuska – Engleska, meč za 3. mesto

17.30  Fudbal FIFA SP: Španija – Argentina, finale

21.00  UEFA Liga Evrope – Kvalifikacije: Larne - Crvena zvezda

00.00  Kopa Sudamerikana: Nacional – Tigre

02.30  Kopa Sudamerikana: Universidad Central – Santos

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga nacija: Kuba - Italija, sportski program

08.00  Odbojka Liga nacija: Srbija – Slovenija, sportski program

10.30  Odbojka Liga nacija: Kina – Brazil, sportski program

12.30  Odbojka Liga nacija: SAD – Poljska

15.00  Odbojka Liga nacija: Ukrajina - Nemačka

17.00  Odbojka Liga nacija: Bugarska – Francuska

19.00  Košarka VTB liga - Put šampiona: CSKA, sportski program

20.30  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Šturm – Harts

 

Eurosport 1

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

07.00  Triatlon: PTO Tour, Gold Coast

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

09.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

10.00  Triatlon: PTO Tour, Gold Coast

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

12.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

18.15  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.45  Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

20.00  Touring car: Svetska turneja, Vilja Real, Pregled

20.30  Triatlon: PTO Tour, Singapur

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

23.30  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice