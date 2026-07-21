Arena premium 1
06.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT
08.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva
10.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
12.30 Moto Sport Formula 1 Belgija: Trka
15.30 Fudbal FIFA SP: Francuska – Engleska, meč za 3. mesto
17.30 Fudbal FIFA SP: Španija – Argentina, finale
21.00 UEFA Liga Evrope – Kvalifikacije: Larne - Crvena zvezda
00.00 Kopa Sudamerikana: Nacional – Tigre
02.30 Kopa Sudamerikana: Universidad Central – Santos
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga nacija: Kuba - Italija, sportski program
08.00 Odbojka Liga nacija: Srbija – Slovenija, sportski program
10.30 Odbojka Liga nacija: Kina – Brazil, sportski program
12.30 Odbojka Liga nacija: SAD – Poljska
15.00 Odbojka Liga nacija: Ukrajina - Nemačka
17.00 Odbojka Liga nacija: Bugarska – Francuska
19.00 Košarka VTB liga - Put šampiona: CSKA, sportski program
20.30 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Šturm – Harts
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
07.00 Triatlon: PTO Tour, Gold Coast
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
09.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
10.00 Triatlon: PTO Tour, Gold Coast
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
12.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
18.15 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.45 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
20.00 Touring car: Svetska turneja, Vilja Real, Pregled
20.30 Triatlon: PTO Tour, Singapur
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
23.30 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
Komentari (0)