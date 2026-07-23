Nova nedelja donosi snažne astrološke promene koje bi mogle da utiču na narednih šest meseci života. Prema astrološkim tumačenjima, 29. jula Jupiter se poravnava sa Suncem u znaku Lava, donoseći prilike, optimizam i osećaj da je vreme za novi početak.

Istog dana dolazi i Pun Mesec u Vodoliji, koji simbolizuje oslobađanje od starih obrazaca i hrabrost da se krene putem koji više odgovara našim željama. Energija Lava i Vodolije podstiče autentičnost, promene i stvaranje života kakav zaista želimo.

Evo koji je najsrećniji dan za svaki horoskopski znak od 27. jula do 2. avgusta 2026.

Ovan – subota, 1. avgust

Ovnovi bi trebalo da razmisle čega mogu da se oslobode. To ne znači gubitak, već otpuštanje svega što ih sprečava da iskuse nove prilike.

Možda se previše drže određenog ishoda ili plana koji ih ograničava. Kada naprave prostor za promene i poslušaju svoju intuiciju, mogu privući nešto mnogo bolje.

Bik – sreda, 29. jul

Za Bikove je ovo znak da pokušaju nešto novo. Pun Mesec u Vodoliji donosi promene u karijeri i pokazuje da je vreme da izađu iz zone poznatog.

Ova energija donosi transformaciju i suočavanje sa istinom. Ne treba da se zadovoljavaju putem koji su već prerasli – čak i ako promena deluje zastrašujuće, ona može otvoriti vrata uspehu.

Blizanci – sreda, 29. jul

Blizancima stiže uzbudljiva prilika. Spoj Sunca i Jupitera u Lavu može doneti ponudu, ideju ili događaj koji će imati dugoročan uticaj.

Ovo je trenutak kada treba da veruju sebi i reaguju. Sreća dolazi kada se usude da zamisle drugačiju budućnost i naprave prvi korak.

Rak – nedelja, 2. avgust

Rakovi bi trebalo da budu blaži prema sebi. Ovaj dan donosi priliku da prestanu sa preteranom samokritikom i počnu više da veruju u svoje sposobnosti.

Nije potrebno da imaju sve odgovore odmah. Ponekad je dovoljno verovati da se stvari mogu razviti bolje nego što su očekivali.

Lav – sreda, 29. jul

Za Lavove je ovo posebno snažan period. Sunce i Jupiter se spajaju upravo u njihovom znaku, donoseći energiju sreće, rasta i novih mogućnosti.

Ovo je trenutak da razmišljaju veliko i dozvole sebi da prihvate prilike koje dolaze. Stara priča se završava, a počinje novo poglavlje.

Devica – sreda, 29. jul

Device bi trebalo da budu iskrene prema sebi. Ovaj period donosi priliku za izlečenje starih nesigurnosti i oslobađanje od ograničenja.

Vreme je da razmisle šta zaista žele. Možda još nisu spremne za velike poteze, ali iskrenost prema sebi prvi je korak ka promenama.

Vaga – sreda, 29. jul

Vagama se savetuje da sanjaju bez ograničenja. Iako često sumnjaju u sebe, ovaj period ih podseća da imaju sposobnost da ostvare velike stvari.

Vreme je da prevaziđu strahove i prihvate promene koje ih mogu odvesti ka životu kakav žele.

Škorpija – sreda, 29. jul

Za Škorpije počinje novo poglavlje uspeha. Jupiter donosi prilike na polju karijere, bilo da je reč o novom poslu, napredovanju ili važnoj odluci.

Ovaj period donosi jasniji pogled na budućnost i osećaj da konačno rade u skladu sa svojim ciljevima.

Strelac – subota, 1. avgust

Strelčevi treba da pogledaju u sebe i zapitaju se šta za njih zaista znači uspeh.

Umesto da se vode samo rezultatima i priznanjima, ovaj period ih podstiče da pronađu autentičan put i život koji ih zaista ispunjava.

Jarac – sreda, 29. jul

Jarčevi možda osećaju da ulaze u nepoznato, ali upravo tamo mogu pronaći ono što im je potrebno.

Ovaj period ih podseća da ne moraju uvek imati savršen plan. Male promene mogu ih približiti velikim snovima.

Vodolija – sreda, 29. jul

Sreća za Vodolije dolazi kroz iskrenost prema sebi. Pun Mesec u njihovom znaku donosi trenutak kada treba da prihvate sve promene koje su se dogodile.

Kada budu verni svojim željama i vrednostima, otvaraju put ka novim prilikama.

Ribe – subota, 1. avgust

Ribe dobijaju priliku da shvate da zaslužuju najbolje. Ovaj period ih podseća da ne moraju da biraju između uspešne karijere i srećnog privatnog života.

Kada prihvate svoju vrednost i veruju u sebe, mogu napraviti velike promene u odnosima i životnim ciljevima, piše Your Tango.