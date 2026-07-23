00.00 Prva

Ubod

Majk Veis je talentovani mladi advokat iz Hjustona i zavisnik od droge. Pol Denziger je njegov dugogodišnji prijatelj i partner. Oni vode advokatsku firmu i stvari postaju zanimljive kada prihvataju slučaj Viki, medicinske sestre sa hitne pomoći koja je na poslu ubodena sa kontaminiranom iglom. Dok Veis i Denziger kopaju dublje u slučaj, zavera o zdravstvenoj bezbednosti i farmaciji preti da bude otkrivena i u slučaj se uključuju veliki advokati. Uloge: Kris Evans, Maršal Bel.

22.00 RTS1

Specijalno vaspitanje

Petar Antić - Trta živi sa majkom u velikom siromaštvu pa hranu i novac nabavlja krađom. Policajac Cane blagonaklon je prema malom džeparošu, ali nakon što su mu uhapsili majku, Trtu su odveli u popravni dom. U popravnom domu stanje je haotično, tuče i podmetanja svakodnevica su štićenika. Ali u dom dolazi novi vaspitač, Žarko Munižaba sa malo drugačijim metodama rada. Munižaba je okrenut štićeniku Ljupčetu koji od majčine smrti ne govori. Munižaba dolazi u sukob sa direktorom škole, a i sa psihologom, ali ne odustaje od svog prevaspitavanja. Uloge: Slavko Štimac, Bekim Fehmiju, Aleksandar Berček, Ljubiša Samardžić.

22.15 B92

Izvršna moć

Šef podzemlja Tomas Daglas stvorio je vlastitu kriminalnu imperiju. Ali život u zločinu više ga ne privlači kao pre pa razmišlja o povlačenju. Istovremeno, pojavljuje se ambiciozni kriminalac Ajsmen koji želi da preuzme tron. Jedni prijatelj kojeg Daglas ima je njegov štićenik i plaćeni ubica, ali i on ima svojih privatnih problema i dilema... Uloge: Stiven Sigal, Ving Rajms, Deni Treho.