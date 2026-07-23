RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.55 Trag

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Eko minijature

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Branilac

22.00 Specijalno vaspitanje, film

23.55 Dnevnik

00.20 Kulturni dnevnik

00.35 Starac sa revolverom, film

02.05 Dinastija, serija

02.50 Dnevnik

03.20 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štarsen, snimak

Najava

Specijalno vaspitanje 22.00 RTS1

Petar Antić - Trta živi sa majkom u velikom siromaštvu pa hranu i novac nabavlja krađom. Policajac Cane blagonaklon je prema malom džeparošu, ali nakon što su mu uhapsili majku, Trtu su odveli u popravni dom. U popravnom domu stanje je haotično, tuče i podmetanja svakodnevica su štićenika. Ali u dom dolazi novi vaspitač, Žarko Munižaba sa malo drugačijim metodama rada. Uloge: Slavko Štimac, Bekim Fehmiju, Aleksandar Berček, Ljubiša Samardžić

RTS 2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Pepeljuga

08.50 Lovrov dizajn

09.05 NTC kviz

09.55 Portreti epoha

10.25 Radoznalci

10.45 RTS lab

11.15 Edu global

11.40 Eko minijature

11.45 Vodič kroz budućnost

12.30 Rodoslavci

13.00 Kultura Srba u Hrvatskoj

13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

14.00 Teritorija Komanča, film

15.20 TV lica… kao sav normalan svet

16.00 Edu global

16.25 Eko minijature

16.30 Istorija nauke: Mihajlo Pupin

16.50 RTS lab

17.15 Grozd

17.50 Lov i ribolov

18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.30 Gorka osveta, serija

19.20 Panorama – Da li klaud šteti planeti

19.50 Tribina mladih – 50 godina kasnije

20.30 Sportski program

21.00 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štrasen, prenos

23.15 Slučaj Goldman, film

01.15 55. Bemus: Nejdžel Kenedi i orkestar „Virtuozi“

02.00 Gorka osveta, serija

02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.55 TV lica… kao sav normalan svet

03.35 Edu global

04.00 Tribina mladih – 50 godina kasnije

04.40 Panorama – Da li klaud šteti planeti

Najava

Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štrasen 21.00 RTS2

Fudbaleri Partizana ove sezone startuju u Evropi u drugom kolu kvalifikacija za ligu Konferencija protiv tima iz Luksemburga Una Štrasen. Klub malo poznat našoj fudbalskoj javnosti je u prvom kolu dva puta pobedio Fjoritu iz San Marina. Najveći uspeh u istoriji dugoj 104 godine su prošle sezone kada su bili drugi u Prvenstvu Luksemburga. Sve ovo navodi da je Partizan favorit u ovom dvomeču. Međutim treba biti oprezan. Jeste to tim iz Luksemburga, ali u njemu igraju pet fudbalera iz Francuske, dva iz Portugala i Senegala i jedan Brazilac. Dakle biće potreban oprez u prvoj utakmici, koja će ujedno biti evropski debi novog trenera Partaizana Saše Ilića. Tokom priprema bilo je i dobrih i loših strana u igri crno beli. Što se igračkog kadra tiče najviše promena je u napada Partizana. Igrači poput Kozjeka, Žefersona i Aleksića se polako uigravaju i sigurno je da je trenutno Partizan daleko od takmičarskog ritma. Komentator je Predrag Strajnić.

PINK

05.30 Novo jutro, informativni program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita: Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i Drama, emisija

00.00 Ubod, igrani film

01.45 Prečica do sreće, igrani film

Najava

Ubod 00.00 Prva

Majk Veis je talentovani mladi advokat iz Hjustona i zavisnik od droge. Pol Denziger je njegov dugogodišnji prijatelj i partner. Oni vode advokatsku firmu. Uloge: Kris Evans, Maršal Bel.

B92

06.00 Crtani filmovi, serija

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92, informativni program

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

21.00 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Izvršna moć, film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Izvršna moć, film

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Kosta se vraća ljut iz Viktorove škole, ispostavilo se da Viktor ima gomilu dvojki. Viktor je ceo dan nedostupan, namerno je ugasio telefon da mu roditelji ne bi dosađivali. Vedran je prvi put odbio Oklagijin zahtev. Iskra koja mrzi nasilje, tera ga da bira između nje i navijača. Jana je jako zabrinuta jer je Viktor satima nedostupan, umislila je da je Živan kidnapovao Viktora. Zdravko i Marin su u sve zategnutijim odnosima, ni Olga ni Emilija ne znaju kako da to poprave.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Senka prošlosti, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Tomislav Terzin

09.30 Dug moru, serija

10.30 Pevaj brate, serija

11.00 Laf u srcu, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, serija

16.00 Obeleženi od rođenja, film

18.00 Dug moru, serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, serija

21.00 Pevaj brate, serija

22.00 Zanatlije - Pčelar

22.30 Hype intervju - Milica Dugalić

23.00 Zmajeva igra smrti, film

01.05 Dug moru, serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

24 KITCHEN

13.00 Malta

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina svakodnevna pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

05.55 Kuća mog oca, igrani film

07.20 Bruklin, film

09.10 Snežana, film

12.10 Rat u raju, film

14.30 Pariz može da sačeka, film

16.00 Pod lupom, igrani film

18.05 Kuća mog oca, igrani film

19.30 Kišni dan u njujorku, film

21.00 Nerazumni čovek, film

22.35 Bruklin, film

00.25 Kako smuvati devojku na žurki, igrani film

02.05 Nevidljivi život, igrani film

SUPERSTAR

05.50 Klan, domaća igrana serija

06.50 Klan, domaća igrana serija

07.55 Kako je propao rokenrol, domaći film

09.40 Sivilo, film

11.40 Čudesna žena, igrani film

14.05 Tri palme za dve bitange i ribicu, domaći igrani film

15.50 Striptiz, film

17.50 Demonska potera, igrani film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, serija

22.05 Dani gneva, film

00.10 Strava u Ulici brestova 4, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 U krevetu sa drugima, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.15 Kontra kadar

13.00 Elif, igrana serija

13.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Šortkast

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.40 Blic poligraf

23.55 Azbuka našeg života, igrana serija

01.00 Balkanskom ulicom

02.20 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.40 Metar moga sela

04.15 Azbuka našeg života, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza R

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča