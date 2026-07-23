RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.55 Trag
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Eko minijature
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Branilac
22.00 Specijalno vaspitanje, film
23.55 Dnevnik
00.20 Kulturni dnevnik
00.35 Starac sa revolverom, film
02.05 Dinastija, serija
02.50 Dnevnik
03.20 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štarsen, snimak
Najava
Specijalno vaspitanje 22.00 RTS1
Petar Antić - Trta živi sa majkom u velikom siromaštvu pa hranu i novac nabavlja krađom. Policajac Cane blagonaklon je prema malom džeparošu, ali nakon što su mu uhapsili majku, Trtu su odveli u popravni dom. U popravnom domu stanje je haotično, tuče i podmetanja svakodnevica su štićenika. Ali u dom dolazi novi vaspitač, Žarko Munižaba sa malo drugačijim metodama rada. Uloge: Slavko Štimac, Bekim Fehmiju, Aleksandar Berček, Ljubiša Samardžić
RTS 2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Pepeljuga
08.50 Lovrov dizajn
09.05 NTC kviz
09.55 Portreti epoha
10.25 Radoznalci
10.45 RTS lab
11.15 Edu global
11.40 Eko minijature
11.45 Vodič kroz budućnost
12.30 Rodoslavci
13.00 Kultura Srba u Hrvatskoj
13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
14.00 Teritorija Komanča, film
15.20 TV lica… kao sav normalan svet
16.00 Edu global
16.25 Eko minijature
16.30 Istorija nauke: Mihajlo Pupin
16.50 RTS lab
17.15 Grozd
17.50 Lov i ribolov
18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.30 Gorka osveta, serija
19.20 Panorama – Da li klaud šteti planeti
19.50 Tribina mladih – 50 godina kasnije
20.30 Sportski program
21.00 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štrasen, prenos
23.15 Slučaj Goldman, film
01.15 55. Bemus: Nejdžel Kenedi i orkestar „Virtuozi“
02.00 Gorka osveta, serija
02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.55 TV lica… kao sav normalan svet
03.35 Edu global
04.00 Tribina mladih – 50 godina kasnije
04.40 Panorama – Da li klaud šteti planeti
Najava
Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan – Una Štrasen 21.00 RTS2
Fudbaleri Partizana ove sezone startuju u Evropi u drugom kolu kvalifikacija za ligu Konferencija protiv tima iz Luksemburga Una Štrasen. Klub malo poznat našoj fudbalskoj javnosti je u prvom kolu dva puta pobedio Fjoritu iz San Marina. Najveći uspeh u istoriji dugoj 104 godine su prošle sezone kada su bili drugi u Prvenstvu Luksemburga. Sve ovo navodi da je Partizan favorit u ovom dvomeču. Međutim treba biti oprezan. Jeste to tim iz Luksemburga, ali u njemu igraju pet fudbalera iz Francuske, dva iz Portugala i Senegala i jedan Brazilac. Dakle biće potreban oprez u prvoj utakmici, koja će ujedno biti evropski debi novog trenera Partaizana Saše Ilića. Tokom priprema bilo je i dobrih i loših strana u igri crno beli. Što se igračkog kadra tiče najviše promena je u napada Partizana. Igrači poput Kozjeka, Žefersona i Aleksića se polako uigravaju i sigurno je da je trenutno Partizan daleko od takmičarskog ritma. Komentator je Predrag Strajnić.
PINK
05.30 Novo jutro, informativni program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita: Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i Drama, emisija
00.00 Ubod, igrani film
01.45 Prečica do sreće, igrani film
Najava
Ubod 00.00 Prva
Majk Veis je talentovani mladi advokat iz Hjustona i zavisnik od droge. Pol Denziger je njegov dugogodišnji prijatelj i partner. Oni vode advokatsku firmu. Uloge: Kris Evans, Maršal Bel.
B92
06.00 Crtani filmovi, serija
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92, informativni program
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
21.00 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Izvršna moć, film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Izvršna moć, film
Najava
Pelagijin venac 21.00 B92
Kosta se vraća ljut iz Viktorove škole, ispostavilo se da Viktor ima gomilu dvojki. Viktor je ceo dan nedostupan, namerno je ugasio telefon da mu roditelji ne bi dosađivali. Vedran je prvi put odbio Oklagijin zahtev. Iskra koja mrzi nasilje, tera ga da bira između nje i navijača. Jana je jako zabrinuta jer je Viktor satima nedostupan, umislila je da je Živan kidnapovao Viktora. Zdravko i Marin su u sve zategnutijim odnosima, ni Olga ni Emilija ne znaju kako da to poprave.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Senka prošlosti, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Tomislav Terzin
09.30 Dug moru, serija
10.30 Pevaj brate, serija
11.00 Laf u srcu, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, serija
16.00 Obeleženi od rođenja, film
18.00 Dug moru, serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, serija
21.00 Pevaj brate, serija
22.00 Zanatlije - Pčelar
22.30 Hype intervju - Milica Dugalić
23.00 Zmajeva igra smrti, film
01.05 Dug moru, serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
24 KITCHEN
13.00 Malta
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina svakodnevna pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
05.55 Kuća mog oca, igrani film
07.20 Bruklin, film
09.10 Snežana, film
12.10 Rat u raju, film
14.30 Pariz može da sačeka, film
16.00 Pod lupom, igrani film
18.05 Kuća mog oca, igrani film
19.30 Kišni dan u njujorku, film
21.00 Nerazumni čovek, film
22.35 Bruklin, film
00.25 Kako smuvati devojku na žurki, igrani film
02.05 Nevidljivi život, igrani film
SUPERSTAR
05.50 Klan, domaća igrana serija
06.50 Klan, domaća igrana serija
07.55 Kako je propao rokenrol, domaći film
09.40 Sivilo, film
11.40 Čudesna žena, igrani film
14.05 Tri palme za dve bitange i ribicu, domaći igrani film
15.50 Striptiz, film
17.50 Demonska potera, igrani film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, serija
22.05 Dani gneva, film
00.10 Strava u Ulici brestova 4, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 U krevetu sa drugima, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.15 Kontra kadar
13.00 Elif, igrana serija
13.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Šortkast
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.40 Blic poligraf
23.55 Azbuka našeg života, igrana serija
01.00 Balkanskom ulicom
02.20 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.40 Metar moga sela
04.15 Azbuka našeg života, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza R
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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