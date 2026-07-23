Arena Premium 1
09.00 Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva
11.00 Mozzartbet Superliga: Zemun – Partizan
13.00 Mozzartbet: Vojvodina - OFK Beograd
16.00 UEFA LŠ – Kvalifikacije: Omonija - Kairat
18.00 UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Železničar – Braga
20.00 Arhiva Šampiona: Krešimir Ćosić
20.30 UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Studio
21.00 UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Partizan - Štrasen
23.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona
00.00 Fudbal Kopa Sudamerikana: Bolivar – Gremio
02.30 Fudbal Kopa Sudamerikana: Boka Juniors - O'Higins
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija
08.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Kanada
12.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Kina
15.30 Odbojka: Best of polufinalista 1
17.30 Odbojka: Best of polufinalista 2
19.35 Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije Studio teren
20.00 Fudbal UEFA Kvalifikacije za Ligu konferencija: Vojvodina – Ajaks
22.30 Košarka Evrokup: Bourg - Bešiktaš, finale G2
00.30 Fudbal Argentinska liga: Belgrano - Rosario Central
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17
07.00 Triatlon: PTO Tour, Pamplona
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17
10.00 Triatlon: PTO Tour, Pamplona
11.00 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
11.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
18.00 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
18.30 Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
20.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
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