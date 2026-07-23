Arena Premium 1

09.00  Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva

11.00  Mozzartbet Superliga: Zemun – Partizan

13.00  Mozzartbet: Vojvodina - OFK Beograd

16.00  UEFA LŠ – Kvalifikacije: Omonija - Kairat

18.00  UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Železničar – Braga

20.00  Arhiva Šampiona: Krešimir Ćosić

20.30  UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Studio

21.00  UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Partizan - Štrasen

23.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona

00.00  Fudbal Kopa Sudamerikana: Bolivar – Gremio

02.30  Fudbal Kopa Sudamerikana: Boka Juniors - O'Higins

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija

08.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Kanada

12.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Kina

15.30  Odbojka: Best of polufinalista 1

17.30  Odbojka: Best of polufinalista 2

19.35  Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije Studio teren

20.00  Fudbal UEFA Kvalifikacije za Ligu konferencija: Vojvodina – Ajaks

22.30  Košarka Evrokup: Bourg - Bešiktaš, finale G2

00.30  Fudbal Argentinska liga: Belgrano - Rosario Central

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17

07.00  Triatlon: PTO Tour, Pamplona

08.30  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

09.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17

10.00  Triatlon: PTO Tour, Pamplona

11.00  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 17

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18

18.00  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice

18.30  Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

20.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18