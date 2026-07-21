22.15 B92

Sati

Neposredno pred uragan Katrina u Nju Orleansu jedna majka je prevremeno na svet donela bebu. Majka na porođaju umire, a beba mora u inkubator. Strahoviti uragan ostavlja grad bez struje, pa bolnica kreće u evakuaciju. Međutim, beba ne sme da se pomera iz inkubatora i njen otac ostaje sa njom, pokušavajući da obezbedi električnu energiju. Borba mladog oca sa agregatima je iscrpljuća, ali on je odlučan da svom detetu spasi život. Uloge: Pol Voker, Dženeziz Rodriges, Nensi Nejv.

00.00 Prva

Dečak

Radnja je smeštena u mali američki grad tokom Drugog svetskog rata. Osmogodišnji dečak Peper, koga svi zovu „Mali dečak“ zbog izrazito niskog rasta, ima posebnu i neraskidivu vezu sa svojim ocem, koji mu je ujedno i jedini prijatelj. Kada mu otac biva regrutovan i odlazi na ratište u Japan, Peper ostaje slomljenog srca. Inspirisan rečima lokalnog sveštenika o tome da vera može da pomera planine, dečak odlučuje da uradi niz nemogućih zadataka kako bi dokazao svoju veru, okončao rat i vratio oca kući živog. Uloge: Džejkob Salvati, Emili Votson, Dejvid Henri, Majkl Rapaport.

21.00 RTS1

Valter brani Sarajevo

Sarajevo 1944. godine. Nemačkim armijama u povlačenju očajnički treba gorivo. Valter, zagonetni i harizmatični vođa pokreta otpora može da ugrozi njihove zalihe. Nemci preduzimaju lukav plan da uklone tu prepreku. Zanimljiv je podatak da je ovo ostvarenje gledalo oko milijardu i po gledalaca i da je veoma popularno u Kini. Uloge: Velimir Bata Živojinović, Rade Marković, Ljubiša Samardžić, Dragomir Gidra Bojanić, Neda Spasojević, Slobodan Dimitrijević, Hanjo Hase, Rolf Remer i drugi.