Američki konzervativni novinar i podkaster Taker Karlson izneo je niz kontroverznih tvrdnji o ulozi Izraela u američkoj politici, odnosima sa Rusijom i budućnosti Evrope.

Govoreći za RT International, Karlson je ocenio da su Sjedinjene Američke Države, kako tvrdi, godinama vodile politiku koja nije bila u skladu sa njihovim nacionalnim interesima.

"SAD su izgubile suverenitet"

Karlson je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa zbog odluke da podrži vojne akcije protiv Irana zajedno sa Izraelom, navodeći da je to bio razlog zbog kojeg je prestao da ga podržava.

Prema njegovim rečima, Tramp je uradio upravo ono što je ranije obećavao da neće učiniti.

Karlson je izneo tvrdnju da je Izrael imao značajan uticaj na odluke Vašingtona u vezi sa sukobima na Bliskom istoku.

- Mislim da je Amerika izgubila svoj suverenitet pre mnogo godina. CIA i Mosad sarađuju više od 60 godina - rekao je Karlson.

On je takođe tvrdio da je Izrael, prema njegovom mišljenju, dostavljao Vašingtonu netačne obaveštajne podatke kako bi opravdao invaziju na Irak 2003. godine, kao i da je pokušao da utiče na američku politiku prema Iranu. Za ove tvrdnje nije ponudio javno dostupne dokaze.

Evropi predviđa težak period

Karlson je u intervjuu izneo i veoma pesimističnu procenu budućnosti Evrope.

Prema njegovom mišljenju, evropske države će se suočiti sa ozbiljnim ekonomskim posledicama zbog energetske politike i podrške aktuelnim geopolitičkim sukobima.

On je ponovio tvrdnju da su Sjedinjene Države odgovorne za uništenje gasovoda Severni tok, što Vašington odbacuje.

- Evropa je na putu ka siromaštvu... Evropa je osuđena na propast - rekao je Karlson.

Američki novinar je na kraju izneo i tvrdnju da, prema njegovom mišljenju, postoji mala grupa ljudi koja pokušava da izazove direktan sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Njegove izjave predstavljaju lične stavove iznete u intervjuu i nisu potkrepljene zvaničnim dokazima.

Izvor: RT Balkan