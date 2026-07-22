00.00 Prva

Prečica do sreće

Pisac i potpuni luzer – to je Džabez Stoun! Nije u mogućnosti da proda ni jedan svoj roman, živi u jadnom stanu i nema nikakve sreće sa ženama. Ali, kada njegov prijatelj Džulijus Dženson proda svoj roman za 190.000 dolara, Džabez mu očajno zavidi na uspehu i obeća da će za uspeh i đavolu prodati svoju dušu. Potpuno slučajno ubije jednu ženu pisaćom mašinom, i nevolje započinju. Na vrata mu pokuca sam Đavo, sredi situaciju i potpiše ugovor s Džabezom. Njegovi romani lošeg kvaliteta postaju bestseleri, počinje se bogatiti, ima puno uspeha kod žena, ali jako malo vremena za prijatelje. Sretne se s izdavačem Danijelom Vebsterom koji mu nudi šansu da raskine ugovor s Đavolom... Uloge: Alek Boldvin, Entoni Hopkins, Dženifer Lav Hjuit.

21.55 B92

Savršeni ubica

Kuda, ostareli ubica, živi u modernom gradu Majamiju koji se menja. Ispod sjaja i glamura, brzih automobila i neonskih snova, krije se tamna podloga. Kuda radi za Estel koja kontroliše frakcije podzemlja u gradu. Udružuje se sa pridošlim Strejom, ambicioznim uličnim borcem. Zajedno krstare ulicama u Kudinoj ‘Plimut Barakudi’ iz 1971. Kuda upoznaje Bili, koja ga podseća na njegovu ćerku. Uloge: Antonio Banderas, Kejt Bozvert, Aleksis Ren, Natali Bern, Hristos Vasilopulos.

20.50 RTS1

Zlatni dečko

Denis Marković je talentovani fudbaler koji veoma mlad dospeva u sam vrh svetskog fudbala, ali zbog problema sa karakterom ne uspeva da opstane na tom nivou. Nakon povratka u Beograd, njegov menadžer Čaki pokušava da mu pronađe novi klub, ali zbog njegove reputacije ne uspeva u tome. Denis polako zaboravlja na fudbal i koncentriše se na izlaske. Čaki upada u probleme zbog kockanja i primoran je da prebije svoj dug zelenašima Soniju i Džoniju menadžerskim pravima na Denisa. Soni i Džoni zatiču Denisa u očajnom fizičkom i psihičkom stanju. Pokušavaju da ga dovedu u red, ali Denis odbija bilo kakvu saradnju. U trenutku kad Soni i Džoni razmišljaju da odustanu, iz zatvora izlazi njihov drugar Maki, koji je poznat po svom nezgodnom karakteru. Maki postaje Denisov čuvar i stalni pratilac. Njih dvojica od starta ulaze u otvorenu borbu, ali malo po malo, Maki uspeva da dopre do Denisa svojim netradicionalnim metodama.Denis se vraća u formu i dobija šansu u srpskom prvoligašu. Nakon spektakularne partije u dresu novog kluba ponovo dolazi u centar medijske pažnje. Novi problem se javlja kad zapada za oko iskaljenom menadžeru Omeru, koji ne preza ni od čega da dođe do onoga što želi. Uloge: Denis Murić, Petar Strugar, Andrija Kuzmanović, Igor Benčina, Ljubomir Bulajić, Tihomir Stanić, Strahinja Blažić.