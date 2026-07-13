RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.50 Lov i ribolov
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Fantastična planeta
22.00 Tajvanska kanasta, film
23.35 Dnevnik
00.00 Kulturni dnevnik
00.15 Dve mazge za sestru Saru, film
02.10 Dinastija,igrana serija
02.50 Dnevnik 2, r.
03.30 24 časa dnevno sa velikim mačkama
04.20 Lov i ribolov
Najava
Tajvanska kanasta 00.15 RTS1
Hogan u Meksiku spasava opaticu Saru od kauboja. On je na izviđačkoj misiji, sa namerom da zauzme francusko utvrđenje. Francuzi jure Saru, ali ne zbog razloga koji je saopštila Hoganu. On pristaje da joj pomogne u zamenu za informacije o odbrani utvrđenja. Njih dvoje postaju dobri prijatelji, ali ona krije tajnu... Uloge: Klint Istvud, Širli Maklejn, Manolo Fabregas
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.50 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.50 Čitalište,čitate li šta
10.15 Muke jednog lava
10.30 UPS
10.45 U susret snovima
11.10 Život sa muzikom: Dejan Savić
11.50 Nauka 2026: Čudesni Nikola Tesla
12.40 E-TV
13.05 Mesto za nas
13.35 O ljubavi i gađenju
14.00 Braća po babine linije, film
15.40 Ženski raj, serija
16.30 Za stolom sa Apostolom
17.50 Drita
18.25 Andre Riju: Dobrodošli u moj svet
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.05 24 časa dnevno sa velikim mačkama
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Metamorfoze: Sergej Trifunović
22.15 Kranko, film
00.40 Jeloustoun, serija
01.25 Generacija 5, Najjači ostaju – 45 godina karijere
02.00 Gorka osveta, serija
02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.55 Za stolom sa Apostolom
03.55 U susret snovima
04.20 Život sa muzikom: Dejan Savić
04.55 Nauka 2026 – Čudesni Nikola Tesla
Najava
Kranko 22.15 RTS2
Filmska biografija briljantnog plesača i koreografa Džona Kranka koji je napustio Kraljevski balet u Londonu i stekao slavu u Štutgartu. Uloge: Sem Rajli, Marti Fernandez Paiša, Džejson Rajli
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, emisija
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san
11.45 Prokuvaj sa Bokijem, emisija
12.10 Dadilja sa sela, serija
13.10 150 minuta
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, serija
20.00 Loto 5, emisija
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Na mestu zločina sa Mašanom, emisija
23.30 Glam i drama, emisija
00.30 Slatka mala tajna, film
02.30 Napad na Volstrit, film
04.10 Azbuka našeg života, serija
Najava
Slatka mala tajna 00.30 Prva
Napet, a istovremeno glamurozan i duhoviti triler ispunjen prevratima i izdajama, tajnama i otkrivanjima, ljubavi i lojalnosti, ubistvima i osveti.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.15 Biostile - Vaše zdravlje, naša briga
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, info
12.15 Štoperica
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, info
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92, emisija
18.00 Kolo sreće
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92, info
22.15 Slatka Virdžinija, film
00.00 Teorije zavera
01.45 7 dana: Horizont stvarnosti, emisija
02.30 Štoperica, emisija
03.00 Pelagijin venac, serija
03.45 Slatka Virdžinija, film
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Njihova ljubavna priča počela je još u srednjoj školi. On je prvi prišao, ona je u početku pobegla, ali Branimir nije odustao. Iz školskih klupa, preko prvog poljupca na Starom mostu, njih dvoje su stigli do zajedničkog doma, sina i ljubavi koja je izdržala brojne životne izazove. Ipak, iza Branimira stoji prošlost koja nije bila laka. Kao mladić je prošao kroz težak period i boravio u popravnom domu. Ali onda je u njegov život ušla Milena. Ljubav ga je promenila, smirila i pokazala mu da život može da krene drugim putem. Danas, Branimir više ne beži od odgovornosti — danas gradi porodicu. Milena i Branimir već žive kao porodica, pa njihovo venčanje nije početak zajedničkog života, već kruna svega što su do sada zajedno prebrodili i izgradili. Na B92 ovog ponedeljka i utorka od 20.05 očekuje vas epizoda puna emocija, iskrenih priznanja i nežnih porodičnih trenutaka. Zajedno idemo u Šabac, na mesto njihovog prvog poljupca, u najmirisnije selo u Srbiji — Lipolist, poznat po ružama, ali i u etno selo Sunčana reka, gde ćemo videti kako se ovaj par snalazi u novim izazovima.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
03.07 Posle ručka
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
Hype TV
07.00 City Hype
08.00 Mahalske priče - gost: Mevludin Maličević
09.00 Mobil auto
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Elajdža i kameno biće, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Chit chat gost: Jovana Filipović
16.00 Zakopane tajne, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 OPA šou; gosti: Nina Birač, Ljiljana Praščević i Milica Grujić
23.30 Sačma, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Omiljena jela: Meri Beri
13.00 Džejmi u Italiji
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
18.30 Tetka Kaćine tajne
19.00 Omiljena jela: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko: Mesto za mene
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
08.25 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Bubamara, film
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.25 Gospođica Sloun, film
10.45 Brit Mari je bila ovde, igrani film
12.20 Začarano kraljevstvo, igrani film
13.45 Baštenski psi, igrani film
15.25 Srećni princ, igrani film
17.10 Trijumf, film
18.40 Levijatan, film
21.00 Treća zvezda, igrani film
22.30 Gospođica Sloun, igrani film
00.40 Izvan granica realnosti, igrani film
SUPERSTAR
07.25 Nedelja, domaći igrani film
09.45 Južni vetar 2, domaći igrani film
12.00 Otimači izgubljenog kovčega, igrani film
14.00 Sekula i njegove žene, domaći igrani film
15.40 Američka pita 2, igrani film
17.35 Gušter, igrani film
20.00 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.00 Vanredno stanje 3, igrani film
23.45 Početak, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Povratak kući, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
10.55 Balkanskom ulicom
12.20 Šortkast
13.10 Elif, igrana serija
14.10 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Sportal: mundijalske priče
19.36 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Kontra kadar
00.00 Azbuka našeg života, igrana serija
00.55 Nije lako s muškarcima, igrani film
02.30 Život u bakansu
03.20 Na terapiji
04.10 Scena
04.30 Debeli i mršavi, film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Dekade
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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