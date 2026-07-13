RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.50 Lov i ribolov

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Fantastična planeta

22.00 Tajvanska kanasta, film

23.35 Dnevnik

00.00 Kulturni dnevnik

00.15 Dve mazge za sestru Saru, film

02.10 Dinastija,igrana serija

02.50 Dnevnik 2, r.

03.30 24 časa dnevno sa velikim mačkama

04.20 Lov i ribolov

Najava

Tajvanska kanasta 00.15 RTS1

Hogan u Meksiku spasava opaticu Saru od kauboja. On je na izviđačkoj misiji, sa namerom da zauzme francusko utvrđenje. Francuzi jure Saru, ali ne zbog razloga koji je saopštila Hoganu. On pristaje da joj pomogne u zamenu za informacije o odbrani utvrđenja. Njih dvoje postaju dobri prijatelji, ali ona krije tajnu... Uloge: Klint Istvud, Širli Maklejn, Manolo Fabregas

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.50 Čitalište,čitate li šta

10.15 Muke jednog lava

10.30 UPS

10.45 U susret snovima

11.10 Život sa muzikom: Dejan Savić

11.50 Nauka 2026: Čudesni Nikola Tesla

12.40 E-TV

13.05 Mesto za nas

13.35 O ljubavi i gađenju

14.00 Braća po babine linije, film

15.40 Ženski raj, serija

16.30 Za stolom sa Apostolom

17.50 Drita

18.25 Andre Riju: Dobrodošli u moj svet

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.05 24 časa dnevno sa velikim mačkama

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Metamorfoze: Sergej Trifunović

22.15 Kranko, film

00.40 Jeloustoun, serija

01.25 Generacija 5, Najjači ostaju – 45 godina karijere

02.00 Gorka osveta, serija

02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.55 Za stolom sa Apostolom

03.55 U susret snovima

04.20 Život sa muzikom: Dejan Savić

04.55 Nauka 2026 – Čudesni Nikola Tesla

Najava

Kranko 22.15 RTS2

Filmska biografija briljantnog plesača i koreografa Džona Kranka koji je napustio Kraljevski balet u Londonu i stekao slavu u Štutgartu. Uloge: Sem Rajli, Marti Fernandez Paiša, Džejson Rajli

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, emisija

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san

11.45 Prokuvaj sa Bokijem, emisija

12.10 Dadilja sa sela, serija

13.10 150 minuta

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, serija

20.00 Loto 5, emisija

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Na mestu zločina sa Mašanom, emisija

23.30 Glam i drama, emisija

00.30 Slatka mala tajna, film

02.30 Napad na Volstrit, film

04.10 Azbuka našeg života, serija

Najava

Slatka mala tajna 00.30 Prva

Napet, a istovremeno glamurozan i duhoviti triler ispunjen prevratima i izdajama, tajnama i otkrivanjima, ljubavi i lojalnosti, ubistvima i osveti.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.15 Biostile - Vaše zdravlje, naša briga

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, info

12.15 Štoperica

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, info

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92, emisija

18.00 Kolo sreće

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92, info

22.15 Slatka Virdžinija, film

00.00 Teorije zavera

01.45 7 dana: Horizont stvarnosti, emisija

02.30 Štoperica, emisija

03.00 Pelagijin venac, serija

03.45 Slatka Virdžinija, film

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Njihova ljubavna priča počela je još u srednjoj školi. On je prvi prišao, ona je u početku pobegla, ali Branimir nije odustao. Iz školskih klupa, preko prvog poljupca na Starom mostu, njih dvoje su stigli do zajedničkog doma, sina i ljubavi koja je izdržala brojne životne izazove. Ipak, iza Branimira stoji prošlost koja nije bila laka. Kao mladić je prošao kroz težak period i boravio u popravnom domu. Ali onda je u njegov život ušla Milena. Ljubav ga je promenila, smirila i pokazala mu da život može da krene drugim putem. Danas, Branimir više ne beži od odgovornosti — danas gradi porodicu. Milena i Branimir već žive kao porodica, pa njihovo venčanje nije početak zajedničkog života, već kruna svega što su do sada zajedno prebrodili i izgradili. Na B92 ovog ponedeljka i utorka od 20.05 očekuje vas epizoda puna emocija, iskrenih priznanja i nežnih porodičnih trenutaka. Zajedno idemo u Šabac, na mesto njihovog prvog poljupca, u najmirisnije selo u Srbiji — Lipolist, poznat po ružama, ali i u etno selo Sunčana reka, gde ćemo videti kako se ovaj par snalazi u novim izazovima.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

03.07 Posle ručka

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Mevludin Maličević

09.00 Mobil auto

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Elajdža i kameno biće, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Chit chat gost: Jovana Filipović

16.00 Zakopane tajne, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 OPA šou; gosti: Nina Birač, Ljiljana Praščević i Milica Grujić

23.30 Sačma, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Omiljena jela: Meri Beri

13.00 Džejmi u Italiji

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

18.30 Tetka Kaćine tajne

19.00 Omiljena jela: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko: Mesto za mene

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

08.25 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Bubamara, film

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.25 Gospođica Sloun, film

10.45 Brit Mari je bila ovde, igrani film

12.20 Začarano kraljevstvo, igrani film

13.45 Baštenski psi, igrani film

15.25 Srećni princ, igrani film

17.10 Trijumf, film

18.40 Levijatan, film

21.00 Treća zvezda, igrani film

22.30 Gospođica Sloun, igrani film

00.40 Izvan granica realnosti, igrani film

SUPERSTAR

07.25 Nedelja, domaći igrani film

09.45 Južni vetar 2, domaći igrani film

12.00 Otimači izgubljenog kovčega, igrani film

14.00 Sekula i njegove žene, domaći igrani film

15.40 Američka pita 2, igrani film

17.35 Gušter, igrani film

20.00 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.00 Vanredno stanje 3, igrani film

23.45 Početak, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Povratak kući, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

10.55 Balkanskom ulicom

12.20 Šortkast

13.10 Elif, igrana serija

14.10 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Sportal: mundijalske priče

19.36 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.10 Kontra kadar

00.00 Azbuka našeg života, igrana serija

00.55 Nije lako s muškarcima, igrani film

02.30 Život u bakansu

03.20 Na terapiji

04.10 Scena

04.30 Debeli i mršavi, film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Dekade

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča