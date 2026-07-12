Džulija Roberts i Ričard Gir nisu samo filmski ljubavni par — njih dvoje su i dobri prijatelji!

Dvoje glumaca tumačili su romantične partnere u kultnim romantičnim komedijama iz devedesetih „Zgodna žena“ i „Odbegla mlada“, koje je obe režirao pokojni Gari Maršal, a tokom godina ostali su u kontaktu.

Ovog jula film „Odbegla mlada“, u kojem Gir glumi novinara koji piše priču o ženi koju tumači Roberts, a koja je već tri mladoženje ostavila pred oltarom, obeležava 25 godina od premijere.

Posebna hemija

Ova omiljena komedija verovatno nikada nije nastala da nije bio uspeh njenog prethodnika — filma „Zgodna žena“, u kojem je tada 56-godišnja Roberts ostvarila probojnu ulogu i bila nominovana za Oskara za najbolju glumicu.

U intervjuu povodom 25. godišnjice filma „Zgodna žena“, Gir (74) prisetio se njihovog prvog susreta. Ispričao je da je režiser Gari Maršal doveo Džuliju Roberts u njegov stan, koji je tada služio i kao njegova kancelarija, a zatim ih je ostavio da razgovaraju.

„Bio sam potpuno očaran njom“, rekao je Gir o Džuliji Roberts.

Reditelj filma se prisetio trenutka kada je shvatio da između njih postoji posebna hemija. Nakon što je otišao do toaleta kako bi glumcima dao priliku da se bolje upoznaju, vratio se i ugledao ih kako se gledaju na kraju hodnika.

„Izašao sam i video njih dvoje na kraju hodnika kako samo gledaju jedno u drugo. Tada sam rekao: Pogledajte tu hemiju. Oni se ne poznaju, a već sjajno funkcionišu“, ispričao je reditelj.

Odmah smo se zavoleli

„Da, odmah smo se zavoleli. Tako da je to bilo nešto zaista lepo“, dodao je Gir.

Glumac se njihovog prvog susreta prisetio i u jednom intervjuu.

„Kada sam je prvi put upoznao, jednostavno je sijala. Još nije postala Džulija Roberts. Bila je samo divna osoba“, rekao je on.

U međuvremenu, Roberts je 2017. godine govorila o svom prvom utisku o Giru.

„On je veoma ozbiljan glumac i imao je veoma jasne stavove o filmu, ulozi, o tome šta funkcioniše, a šta ne“, rekla je ona.

„Mislim da sam samo mnogo klimala glavom, smeškala se i slagala se sve što je govorio. Rekla sam mu: Moraš da snimiš ovaj film. Ako ga ne snimiš i sve se raspadne, a ja izgubim posao, biće užasno. Na neki način sam ga stvarno molila“, ispričala je Roberts, prenosi People.